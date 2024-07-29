İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale'nin Ayvacık, Aydın'ın Efeler ve Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangınları çıktı. Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı. Manisa'daki yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı.
ÇANAKKALE AYVACIK
Süleymanköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.