İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık, Aydın'ın Efeler ve Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangınları çıktı. Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı. Manisa'daki yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı.

İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 1

ÇANAKKALE AYVACIK

Süleymanköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 2

Yangına havadan 6 uçak, 3 helikopter, karadan da 3 ilk müdahale aracı, 24 arazöz ve su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve toplam 180 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 9 hektar ormanlık alan, 2 hektar da ziraat alanı zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 3

AYDIN EFELER

Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 4

ELEKTRİK TELLERİNDEKİ KIVILCIMLA YENİDEN BÜYÜDÜ

Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden büyüdü.

Emirdoğan Mahallesi'nin üst kısımlarına kadar inen yangına müdahale sürüyor.

İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 5

Bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Aşağıkayacık Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönüm alanda çıkan yangın kontrol altına alınmıştı fakat elektrik tellerinden çıkan kıvılcımla yangın yeniden büyüdü. Şu anda havadan ve karadan tüm ekiplerimiz yangını yeniden kontrol altına almak için çalışıyor." diye konuştu.

İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 6

MANİSA KIRKAĞAÇ

Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'deki ormanlık alanda çıkan yangın üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmişti.

İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 7

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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