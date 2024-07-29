İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.



Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Aşağıkayacık Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönüm alanda çıkan yangın kontrol altına alınmıştı fakat elektrik tellerinden çıkan kıvılcımla yangın yeniden büyüdü. Şu anda havadan ve karadan tüm ekiplerimiz yangını yeniden kontrol altına almak için çalışıyor." diye konuştu.