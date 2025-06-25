İki kalas bir hevesle başladı: Minyatür sanatın ustasına dönüştü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan İsmail Hakkı Özel, 5 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap işleme sanatında ustalaştı. Evinin yanında kurduğu 5 metrekarelik atölyede, ahşap ve su kabağından minyatür sanat eserleri üreten Özel, "Gönüllere sığmayan güzellikleri ahşaba işliyorum" dedi.
Evinin küçük bir köşesinde, iki kalas bir hevesle çıktığı bu yolda her geçen gün yeni bir eserle karşımıza çıkan İsmail Hakkı Özel, zamanla geliştirdiği yeteneğini sabır ve özenle ortaya koyuyor. Maddi kazanç beklemeden, tamamen gönülden yaptığı eserlerle dikkat çeken Özel, geçmişin izlerini ahşaba işliyor.