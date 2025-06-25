İki kalas bir hevesle başladı: Minyatür sanatın ustasına dönüştü

Aklınıza gelebilecek her şeyi ahşaba dökebiliyorum. Özellikle geçmişte kullanılan ulaşım araçlarını, motosikletleri, yöremizde çalınan saz ve cura türü müzik aletlerini minyatür boyutlarda yapıyorum. Ayrıca su kabağını da işleyerek dekoratif objeler haline getiriyorum. Her bir parçayı büyük bir emekle, sabırla hazırlıyorum" dedi. Bu işten maddi bir kazanç elde etmediğini belirten Özel, "Tamamen keyif, merak ve gönül işi olarak yapıyorum. Ahşabın gönle sığmayan güzelliklerini emeğimizle birleştiriyor, kalıcı hatıralara dönüştürüyoruz. Gönüllere sığdıramadığımız güzellikleri, bir anı kalsın diye ahşaba işlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.





