İki kanseri yendi: 49 yaşında üniversite birincisi oldu

'HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Her zaman annesinin kararlarına destek olacağını belirten inşaat ve makine mühendisi Ebrar Taş (25) ise "Çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz. Bir de böyle bir derece alması bizi çok memnun etti. Her zaman yanındayız. Biz aslında aldığı her kararda yanındayız. Bu okula başlaması da hem kendi için hem bizim için gerçekten çok güzel oldu. Küçüklükten beri gerçekten her şeyde yanımızda oldu. Hep en büyük destekçimiz oldu. Şimdi aynı şekilde biz de onun her zaman yanında olduk. Çok mutluyum" diye konuştu.