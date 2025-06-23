İki kanseri yendi: 49 yaşında üniversite birincisi oldu

"İYİ Kİ DE GELMİŞİM"

Mezuniyetinde duygusal anlar yaşayan Gülsüm Taş, "Normalde ben liseyi bile bitirmemiştim. 2 kız çocuğu büyüttüm. Birisi, burada veteriner fakültesinde akademisyen oldu. Şu an doktorasını tamamlıyor. Diğeri de inşaat makine mühendisliğini bitirdi ve çift anadal yaptı. Onların gazıyla dedim 'ben neden yapmayayım?' Önce liseyi bitirdim dışarıdan. Ondan sonra örgün eğitimde okumak istedim. Çok mutluyum. Burada da arkadaşlarla tanıştık. Ortam güzel. İyi ki de gelmişim. Çok mutluyum. Birincilikle bitirdim. Onu da yaptım. Çok güzel bir duygu" dedi.



"HAYATA POZİTİF BAKIYORUM"



Fakülte okumasının kanseri yenmesinde büyük bir etken olduğunu anlatan Taş, "Geçen yıllarda ben bir de kanser atlattım. Bir yılın içinde iki kanser. Bir meme kanseri, bir böbrek kanseri. Onları da atlattım çok şükür. Hayata pozitif bakıyorum. Şimdi biraz kurslara yazılmak istiyorum. Kafamda onlar var. Belki seneye bir üniversite daha neden olmasın? İlk dönem kemoterapi döneminde okulumu dondurdum. Ben 2022 girişliyim. Yarım dönem dondurdum. Ondan sonra tekrar başladım. Kızlarımın da desteğiyle okul bana çok büyük bir enerji verdi. Böyle bir yerde, sürekli hastalık konuşmak istemiyordum. Gençlerin içinde ve gençlerle olmak bana çok iyi geldi. Çoğu kızlarımdan daha küçüklerdi" diye konuştu.



