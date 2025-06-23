İki kanseri yendi: 49 yaşında üniversite birincisi oldu
Sivas' ta 2 çocuk annesi Gülsüm Taş (49), 2022 yılında girdiği üniversite sınavını kazanarak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitime başladı. Aynı yıl hem meme hem de böbrek kanserine yakalanan Taş, tedavisi nedeniyle eğitimine yarım dönem ara vermek zorunda kaldı. Tedavi görerek her iki kanseri de yenen Taş, yeniden devam ettiği bölümünü birincilikle bitirdi. Kızının elinden diplomasını alan Taş, "Çok mutluyum" dedi.
Sivas'ta yaşayan 2 kız çocuk annesi Gülsüm Taş, liseyi açık öğretimden bitirdikten sonra üniversite okumayı hayal etti. Taş, 2022 yılında sınava girerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı'nı kazandı. Bu süreçte meme kanseri teşhisi konulan Taş, tedavi görürken bir yandan da üniversite eğitimine devam etti. Eğitimi ve azmi sayesinde meme kanserini yenen Taş, çok kısa süre içinde bu kez böbrek kanseri olduğunu öğrendi.