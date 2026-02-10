İki kardeşi ölüme terk etmiş. Çok sayıda suç kaydı olan firari sürücü uyuşturucudan aranıyormuş
10.02.2026 12:17
İHA
İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına düşen bir otomobilde, 16 ve 21 yaşındaki iki kız kardeş hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası kaçan sürücü 4 gün sonra yakalanırken zanlının uyuşturucu operasyonundan arandığı ortaya çıktı.
İzmir’de iki kardeşin öldüğü kazada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.
6 Şubat akşamı Menderes’te meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan Nergiz Türkkal (21) ve Balımnaz Türkkal (16) yaşamını yitirdi.
Kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise araçtan çıkarak olay yerini terk etti.
Kazanın ertesi günü teslim olan D.Y.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine araç içerisinde ulaşılırken Balımnaz Türkkal'ın cesedi dere kenarında vatandaşlar tarafından bulundu.
KAÇAK ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Soruşturma kapsamında yakalanan T.D.’nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı tutuklandı.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDAN FİRARİYMİŞ
Ancak T.D.’nin, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen ve İzmir tarihinin en büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma kapsamında firari olduğu, bu nedenle kazadan sonra kaçtığı belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından D.Y. serbest bırakılırken, uyuşturucu operasyonundan da aranan T.D. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ
Abla kardeş sosyal medya paylaşımlarında, uyuşturucu kullanımına ve kadın cinayetlerine tepki göstermişti.