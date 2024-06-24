İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? | Oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı: Yürümekte zorlandığı an kamerada
İzmir’de Ege ve Handan Uğraş kardeşlerin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Anne Gönül Uğraş’ın aynı gün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu söylemesi üzerine ailenin marketten alıp yediği kek ve ton balığından alınan numuneler incelenmek üzerine laboratuvara gönderildi. İki kardeşin oteldeki son görüntüleri ise güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde çocuklardan birinin yürümekte zorlandığı görüldü.
İzmir’de otelde ölü bulunan 2 kardeşin yediği kek ve ton balığından alınan numuneler incelemeye alındı.Olay, Konak ilçesi Basmane semtindeki bir otelin 1’inci katında meydana geldi.