İki katil, ikisinin de ortak özelliği açık cezaevi firarisi olması... (Açık cezaevine nasıl geçiliyor?)

Balıkesir'de üç kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan Edremit canisi Mustafa Emlik, açık cezaevinden iki kez firar etmiş bir hükümlüydü. Yönetmeliğe göre, belirli bir süre cezaevinde geçirmek ve iyi hal şartlarını karşılamak gerekiyor. Düzenlemeler bir kez açık cezaevinden firar edene ikinci kez açık cezaevine ayrılma hakkı da veriyor.

Balıkesir'de üç kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik ile Zonguldak'ta 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'yu öldürmekle suçlanan Deniz Boyacı

İki zanlının da ortak noktası açık cezaevi firarisi olması.

Hükümlüler belirli bir süreyi kapalı infaz kurumlarında geçirdikten sonra şartları karşılamaları halinde açık cezaevlerine geçebiliyor.

Kasten öldürme, terör örgütü üyeliği, bazı örgütlü suçlar, cinsel özgürlüğe karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler açık cezaevine geçemiyor.

Boyacı, kuyuda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'yu öldürmekle suçlanıyor.

TOBB Üniversitesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doktor Duygu Çağlar Doğan, açık cezaevine geçiş için Cezaevi İdare Gözlem Kurulu'nun onayının da gerektiğini söyledi. Doğan, açık cezaevi için "Dış güvenliği olmayan, firara karşı engel mekanizmaları bulunmayan bir kurum burası." dedi.

Ayrıca Doğan, bu kurumların cezalandırmayı değil rehabilitasyonu amaçladığını da dile getirdi.

İKİ KEZ FİRAR

Balıkesir'deki cinayetlerin faili Mustafa Emlik'in 2018 yılında da açık ceza infaz kurumundan firar ettiği, yakalandıktan sonra aynı yere gönderildiği ve yine kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Bu da ayrı bir tartışma konusu oldu.

Doğan, "Yönetmelik ilk firarda açık cezaevine dönüşe imkan veriyor." dedi.

