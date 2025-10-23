İki katil, ikisinin de ortak özelliği açık cezaevi firarisi olması... (Açık cezaevine nasıl geçiliyor?)
Balıkesir'de üç kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan Edremit canisi Mustafa Emlik, açık cezaevinden iki kez firar etmiş bir hükümlüydü. Yönetmeliğe göre, belirli bir süre cezaevinde geçirmek ve iyi hal şartlarını karşılamak gerekiyor. Düzenlemeler bir kez açık cezaevinden firar edene ikinci kez açık cezaevine ayrılma hakkı da veriyor.
Balıkesir'de üç kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik ile Zonguldak'ta 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'yu öldürmekle suçlanan Deniz Boyacı
İki zanlının da ortak noktası açık cezaevi firarisi olması.