İki katil, ikisinin de ortak özelliği açık cezaevi firarisi olması... (Açık cezaevine nasıl geçiliyor?)

Boyacı, kuyuda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'yu öldürmekle suçlanıyor.

TOBB Üniversitesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doktor Duygu Çağlar Doğan, açık cezaevine geçiş için Cezaevi İdare Gözlem Kurulu'nun onayının da gerektiğini söyledi. Doğan, açık cezaevi için "Dış güvenliği olmayan, firara karşı engel mekanizmaları bulunmayan bir kurum burası." dedi.

Ayrıca Doğan, bu kurumların cezalandırmayı değil rehabilitasyonu amaçladığını da dile getirdi.