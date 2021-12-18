İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi

Döviz kurlarındaki artış Edirne'de emlak sektörünü de hareketlendirdi. Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları günlük alışverişlerinin yanı sıra konut yatırımlarını da artırmaya başladı. Bulgaristan vatandaşlarının tercihi köy evleri olurken, Yunanistan vatandaşlarının apartman dairelerine yöneldiği belirtiliyor.

Haberler - DHA 18.12.2021 - 13:56 | Son Güncelleme : 18.12.2021 - 14:06

İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 1

kurlarının artmasıyla birlikte 'ye gelen  ve vatandaşlarının, giyim ve yiyecek sektörünün yanı sıra emlak piyasasına da talebi arttı.

İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 2

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, özellikle Yunanistan'da yaşayan Türk yurttaşların konut satışlarını artırdığını belirtirtti.

İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 3

"SENEDE 2- 3 SATARKEN, ŞİMDİ 10 TANE SATIYORUZ"

Bulgaristan'dan gelenlerin sakin bölgeleri Yunanistan'dan gelenlerin ise apartman dairelerini tercih ettiğini söyleyen Çeker, şunları kaydetti:

"Özellikle Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşlar 'ye paralarını yatırmak istiyorlar. Euro yükselip paraları değerlenince yatırımlarını buraya yapıyorlar. Senede 2-3 tane veriyorsak şu anda 10 tane daire veriyoruz onlara." 

İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 4

Çifte vatandaş olmayanların prosedüre takıldığını belirten Çeker, "Almak isteyenler çok var ama Bulgaristan'da çift vatandaşlık sahibi olmayanlarda bazı sıkıntılar var. Eğer Bulgar vatandaşıysa Tekirdağ'dan ya da Çorlu'dan alabiliyorlar ama Edirne ve Kırklareli sınır şehri olduğu için 200 kilometre sınır var ondan dolayı buradan tapu alamıyorlar" dedi.

Çeker, "Bunun için 250 bin lira para yatırmaları gerekiyor ve bu onlara pek cazip gelmiyor" diye konuştu.

İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 5

"SATIŞLAR ARTARAK DEVAM EDECEK"

Kentte emlak danışmanlığı yapan Erhan Koç da satışların daha da artacağını düşündüğünü söyledi.

İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 6

Bulgar levasındaki yükselişle birlikte yaşanan talep patlamasına dikkat çeken Koç,  "Özellikle Saros Körfezi'nde şu anda yazlıkların yarısından fazlası Yunan ve Bulgarlar tarafından kiralanmış durumda. Ben bu emlak satışlarının inanılmaz artarak devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 7
İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 8
İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 9
İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 10
İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 11
İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 12
İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi - 13

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