İki komşu ülkeden Edirne'ye konut talebi

Çifte vatandaş olmayanların prosedüre takıldığını belirten Çeker, "Almak isteyenler çok var ama Bulgaristan'da çift vatandaşlık sahibi olmayanlarda bazı sıkıntılar var. Eğer Bulgar vatandaşıysa Tekirdağ'dan ya da Çorlu'dan alabiliyorlar ama Edirne ve Kırklareli sınır şehri olduğu için 200 kilometre sınır var ondan dolayı buradan tapu alamıyorlar" dedi.

Çeker, "Bunun için 250 bin lira para yatırmaları gerekiyor ve bu onlara pek cazip gelmiyor" diye konuştu.