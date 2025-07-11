İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü: Artık yaya olarak gidiyorlar

Van Gölü'ndeki çekilme sonucu Erciş ilçesine bağlı 2 mahalle arasındaki mesafe karadan 1 kilometreye düştü. Daha önce kara yoluyla ya da göl üzerinden tekne ile birbirini ziyaret eden bölge halkı, artık yaya olarak gidip gelmeye başladı.

İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü: Artık yaya olarak gidiyorlar - 1

İklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle 3 bin 712 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, alan kaybetmeye devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü: Artık yaya olarak gidiyorlar - 2

Dalış turizmi için de büyük önem taşıyan gölde yaşanan çekilme, Erciş ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Gölağzı ile 2 bin nüfuslu Kasımbağı mahalleleri arasındaki mesafe karadan 1 kilometreye düştü.


İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü: Artık yaya olarak gidiyorlar - 3

Daha önce suyun çevresindeki 4 kilometrelik kara yoluyla araçlarla ya da göl üzerinden tekneyle birbirlerini ziyarete giden bölge halkı, aradaki mesafenin 1 kilometreye düşmesiyle yaya olarak gidip gelmeye başladı.

İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü: Artık yaya olarak gidiyorlar - 4

Göldeki çekilmenin boyutu ayrıca havadan dron ile görüntülendi.


İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü: Artık yaya olarak gidiyorlar - 5

'GÖLDEKİ GERİ ÇEKİLME BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR'

Gölağzı Mahallesi Muhtarı Yücel Çalışır, çekilmenin yaşandığı alanda 30 yıl önce balıkçılık yaptığını, aynı alanın 5 yıl öncesine kadar flamingoların konaklama alanı olduğunu söyledi.

İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü: Artık yaya olarak gidiyorlar - 6

Çalışır, "Van Gölü'nde yaşanan 5 kilometrelik çekilme sonrası bize komşu olan Kasımbağı Mahallesi ile sınırlarımız birleşti. İki mahalle sakinleri daha önce tekne ya da karayoluyla araçla birbirlerinin ziyaretine gidip gelebiliyorlardı.

İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü: Artık yaya olarak gidiyorlar - 7

Göl çekilince mesafe de kısıldı. Artık yürüyerek gidip gelebiliyoruz. Göldeki geri çekilme bizi endişelendiriyor" dedi.

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