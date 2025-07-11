İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü: Artık yaya olarak gidiyorlar
Van Gölü'ndeki çekilme sonucu Erciş ilçesine bağlı 2 mahalle arasındaki mesafe karadan 1 kilometreye düştü. Daha önce kara yoluyla ya da göl üzerinden tekne ile birbirini ziyaret eden bölge halkı, artık yaya olarak gidip gelmeye başladı.
İklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle 3 bin 712 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, alan kaybetmeye devam ediyor.