İki mahalle arası mesafe karadan 1 kilometreye düştü: Artık yaya olarak gidiyorlar

Çalışır, "Van Gölü'nde yaşanan 5 kilometrelik çekilme sonrası bize komşu olan Kasımbağı Mahallesi ile sınırlarımız birleşti. İki mahalle sakinleri daha önce tekne ya da karayoluyla araçla birbirlerinin ziyaretine gidip gelebiliyorlardı.