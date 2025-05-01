İki marketin fiyat rekabeti: Ekmeği 6 TL'ye kadar düşürdü
Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı sokakta hizmet veren iki marketin ekmek rekabeti vatandaşların cebine yansıdı. Mahallede satılan ekmeği ucuza tüketen vatandaşlar, durumun sadece ekmekle sınırlı kalmamasını istedi.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde iki market arasında yaşanan ekmek rekabeti vatandaşların yüzünü güldürdü. 210 gram ekmek fiyatı ortalama 12.5 TL'den satılırken, Mahmutlar Mahallesi'nde bir market aynı gramajdaki ekmeği 7.5 TL'ye, diğer bir zincir market ise 6 TL'ye satmaya başladı.