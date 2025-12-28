İki saat sonra öldü. Hatice’nin el işaretiyle yardım istediği görüntüler ortaya çıktı

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık evli ve 3 çocuk babası Mustafa Koç, Hatice Yalman ile 4,5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadıklarını, olay günü alkollü olduğunu ve aralarında aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktığını iddia etti. Koç, alkolün etkisiyle sızdığını kendisine geldiğinde Yalman’ı kanlar içinde bulduğunu, motosikletle götürürken de kaza yaptıklarını öne sürdü. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, savcılık mütalaasının verilmesi için duruşmayı 13 Şubat 2026’ya erteledi.