İki salgın hastanesinde sona doğru



Corona virüs ile mücadele için yapımına başlanan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki bin yataklı salgın hastanelerinin inşaatı devam ediyor.

Abone ol Paylaş







DHA 02.05.2020 - 12:28

Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesinin inşası devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Hastanenin son durumu havadan görüntülendi. Bin yataklı salgın hastanesinin büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü.

Kaba inşaatının büyük kısmının bitmesinin ardından bir yandan ise çevre düzenlemesine geçildi.

Açılışına günler kalan hastanenin biten kısımları için ilk ofis malzemeleri getirildi. Kamyonetlere getirilen malzemeler biten kısımlara yerleştirilmeye başlandı.

İnşaattaki çalışmalar, çok sayıda işçi ve iş makinesinin katılımıyla aralıksız devam ediyor.

Sancaktepe'deki bin yataklı salgın hastanesinin yapımı da aynı hızla devam ediyor.

Havadan da görüntülenen inşaat alanında bazı bölümlerin çatıları tamamlandı.

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin çalıştığı alanda hastanenin bazı bölümlerinin duvarları yerleştirilirken bir kısmının çatılarının ise tamamlandığı görüldü.

Öte yandan hastane içindeki yolların asfalt döküm çalışmaları yapılırken inşaat çalışmaları havadan da görüntülendi.