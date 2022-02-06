İki şanslı kedi: Mayıs ve Zeytin

Gümüşçüde çalışan Songül Akgün, “Zeytin, annesi tarafından terk edilmiş. Yavruyken alıştırdık. Mamasını verdik. Sonra dükkanımızı öğrendi. Sürekli gelmeye başladı. Kendisi burada çok rahat. Arastada da meşhur oldu. Bütün arasta ilgi gösteriyor. Sahipli olduğu anlaşılsın zarar verilmesin diye tasma taktık. Mamasını aldık, kabını aldık, dışarıya evini yaptırdık. Ama ‘Zeytin’ daha çok vitrinde yatmayı seviyor. Bankoda yatmayı seviyor. Gümüşlerle çok ilgileniyor. Buraya alıştı, sürekli burada yatıyor” diye konuştu.