İki yılda 127 bin kişiyi kirli hava öldürdü: İşte İstanbul'da havası en kirli ve en temiz ilçeler

HAVASI EN KİRLİ İLÇELER

2023-2024 verilerine göre, megakentte hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçeler; Esenyurt, Yenibosna, Şişli ve Kartal olarak belirlendi.

Havası en temiz ilçeler ise Büyükada, Şile ve Sarıyer.

Türkiye genelinde de en yüksek hava kirliliğine sahip şehirler Iğdır, Erzincan ve Kütahya oldu.