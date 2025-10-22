İki yılda 127 bin kişiyi kirli hava öldürdü: İşte İstanbul'da havası en kirli ve en temiz ilçeler
Hava kirliliği hayatımızı tehdit etmeye devam ederken yapılan bir araştırmaya göre Alzheimer ve demans semptomlarının çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. İstanbul'un da havasının en kirli ve en temiz olduğu ilçeleri de belirlendi. Haber: Canan Yıldırım
Kışın yakılan soba, artan betonlaşma ve yoğun trafik hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
Alınan her nefeste hastalıklara hatta ölüme bile davetiye çıkarıyor.