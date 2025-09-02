İki yıldır 800 dolar mücadelesi: Mahkeme haklı buldu, banka ödemedi

Antalya'da yaşayan Alper Baysan, üniversite eğitimi için ABD'ye giden kızı İrem Naz Baysan'a iki yıl önce banka aracılığıyla 800 dolar gönderdi. Baysan, gönderdiği paranın kızının eline ulaşmadığını iddia etti. Mahkeme kararına rağmen paranın iade edilmediğini ileri süren ailenin mücadelesi sürüyor.

Antalya'da yaşayan 51 yaşındaki Alper Baysan, iki yıl önce üniversite eğitimi için Amerika'ya giden 23 yaşındaki kızı İrem Naz Baysan'a banka aracılığıyla 800 dolar gönderdi.

Banka kayıtlarında para çekilmiş görünmesine rağmen, kızı gönderilen parayı alamadığını iddia etti.

DOSYA MAHKEMEYE TAŞINDI

İddiaya göre, uzun süren yazışmalar ve başvuruların ardından banka parayı iade etmedi.

Baysan, süreç uzayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Dosya daha sonra tüketici mahkemesine taşındı.

MAHKEME HAKLI BULDU

Mahkeme, Türkiye'deki bankanın Amerika'daki bankadan güvenlik kamerası görüntülerine ulaşamaması ve paranın gerçekten çekildiğini ispat edememesi üzerine Baysan'ı haklı buldu.

Ancak mahkeme kararına rağmen 800 doların ailenin hesabına geçmediği ileri sürüldü.

"İKİ YILDIR UĞRAŞIYORUZ"

Alper Baysan, mahkeme kararına rağmen yaşadıkları mağduriyetin devam ettiğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Kızım parasız kaldı, eğitim hayatı boyunca sıkıntılar yaşadı. Mahkeme bizi haklı buldu ama paramızı hala alamıyoruz.

Defalarca bankaya ulaştık, icra takibi başlattık ama sonuç alamadık. 800 dolar için ik yıldır uğraşıyoruz."

"GARSONLUK YAPTI"

Öte yandan ailenin iddiasına göre, İrem Naz, o dönem parasız kalınca ABD'de bir süre garsonluk yaparak geçimini sağladı.

