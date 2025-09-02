İki yıldır 800 dolar mücadelesi: Mahkeme haklı buldu, banka ödemedi
Antalya'da yaşayan Alper Baysan, üniversite eğitimi için ABD'ye giden kızı İrem Naz Baysan'a iki yıl önce banka aracılığıyla 800 dolar gönderdi. Baysan, gönderdiği paranın kızının eline ulaşmadığını iddia etti. Mahkeme kararına rağmen paranın iade edilmediğini ileri süren ailenin mücadelesi sürüyor.
Antalya'da yaşayan 51 yaşındaki Alper Baysan, iki yıl önce üniversite eğitimi için Amerika'ya giden 23 yaşındaki kızı İrem Naz Baysan'a banka aracılığıyla 800 dolar gönderdi.
Banka kayıtlarında para çekilmiş görünmesine rağmen, kızı gönderilen parayı alamadığını iddia etti.