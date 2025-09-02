İki yıldır 800 dolar mücadelesi: Mahkeme haklı buldu, banka ödemedi

"İKİ YILDIR UĞRAŞIYORUZ"

Alper Baysan, mahkeme kararına rağmen yaşadıkları mağduriyetin devam ettiğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Kızım parasız kaldı, eğitim hayatı boyunca sıkıntılar yaşadı. Mahkeme bizi haklı buldu ama paramızı hala alamıyoruz.

Defalarca bankaya ulaştık, icra takibi başlattık ama sonuç alamadık. 800 dolar için ik yıldır uğraşıyoruz."