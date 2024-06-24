İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? Numuneler incelemeye alındı
İzmir’de Ege ve Handan Uğraş kardeşlerin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Anne Gönül Uğraş’ın aynı gün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu söylemesi üzerine ailenin marketten alıp yediği kek ve ton balığından alınan numuneler incelenmek üzerine laboratuvara gönderildi.
İzmir’de otelde ölü bulunan 2 kardeşin yediği kek ve ton balığından alınan numuneler incelemeye alındı.Olay, Konak ilçesi Basmane semtindeki bir otelin 1’inci katında meydana geldi.