İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? Numuneler incelemeye alındı

İzmir’de Ege ve Handan Uğraş kardeşlerin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Anne Gönül Uğraş’ın aynı gün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu söylemesi üzerine ailenin marketten alıp yediği kek ve ton balığından alınan numuneler incelenmek üzerine laboratuvara gönderildi.

İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? Numuneler incelemeye alındı - 1

İzmir’de otelde ölü bulunan 2 kardeşin yediği kek ve ton balığından alınan numuneler incelemeye alındı.

Olay, Konak ilçesi Basmane semtindeki bir otelin 1’inci katında meydana geldi.

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İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? Numuneler incelemeye alındı - 2

Bayındır ilçesinde yaşayan ve çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4’ü ile otele konaklamaya geldi.

Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak otelden ayrıldı.
İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? Numuneler incelemeye alındı - 3

RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Resepsiyon görevlisi Z.Ö, ailenin kaldığı odayı kontrol ettiğinde Ege ve Handan Uğraş kardeşleri yatakta hareketsiz buldu.

Z.Ö’nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? Numuneler incelemeye alındı - 4

Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kardeşlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? Numuneler incelemeye alındı - 5

Yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınan kardeşlerin cenazeleri, annelerinin yaşadığı Bayındır ilçesinin Çırpı Mahallesi’nde toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ifadesine başvurulmak üzere anne Gönül Uğraş'a ulaşıp, emniyete götürdü.

Gönül Uğraş ifadesinde, 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi.
İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? Numuneler incelemeye alındı - 6

Ulaş, “Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim.” dedi.

Gönül Uğraş, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? Numuneler incelemeye alındı - 7

Uğraş ailesinin marketten alıp, yediği kek ve ton balığından alınan numunelerin incelemek üzerine Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

Çocukların kesin ölüm nedeni, ayrıntılı otopsi raporu sonrası netleşecek.
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