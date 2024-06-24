İki kardeşin ölüm sebebi ton balığı ve kek mi? Numuneler incelemeye alındı

Ulaş, “Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim.” dedi.

Gönül Uğraş, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.