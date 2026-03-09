İkinci ara tatil takvimi 2026: 2. ara tatil ne zaman başlayacak, bayram tatiliyle birleşecek mi?
09.03.2026 08:23
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından ikinci ara tatil tarihleri araştırılmaya başladı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu atmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan çalışma takvimini sorguluyor. Bu yıl ikinci ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı haftaya denk gelecek. İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, bayram tatiliyle birleşecek mi?
2025-2026 eğitim öğretim yılı sürmeye devam ederken milyonlarca öğrencinin gözü ikinci ara tatil takvimine çevrildi. Ders ve sınav temposundan bir süreliğine uzaklaşmak için en iyi fırsat olan ara tatiller, öğrencilerin dinlenmesine de olanak sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan ara tatil takvimi sonrasında okullarda ikinci ara tatil takvimi belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, bayram tatiliyle birleşecek mi?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullardaki ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
Böylelikle öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapmış olacak.
ARA TATİL BAYRAM TATİLİYLE BİRLEŞECEK Mİ?
Ramazan Bayramı tatili ise 19 Mart arefe günü olmak üzere 20, 21, 22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Toplam bayram tatili 3,5 gün olacak.
Böylelikle ikinci ara tatilin sona ereceği gün bayramın birinci günü olacak.