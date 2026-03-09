İkinci ara tatil takvimi 2026: 2. ara tatil ne zaman başlayacak, bayram tatiliyle birleşecek mi?

2025-2026 eğitim öğretim yılı sürmeye devam ederken milyonlarca öğrencinin gözü ikinci ara tatil takvimine çevrildi. Ders ve sınav temposundan bir süreliğine uzaklaşmak için en iyi fırsat olan ara tatiller, öğrencilerin dinlenmesine de olanak sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan ara tatil takvimi sonrasında okullarda ikinci ara tatil takvimi belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, bayram tatiliyle birleşecek mi?