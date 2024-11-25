İkinci bahar hayali kabusa döndü! 74 yaşındaki adam günlerdir arabada uyuyor
Antalya'da 47 yıllık eşi hayatını kaybettikten sonra yeniden evlenen Ahmet Yarbaşı'nın ikinci bahar hayali kabusa döndü. İkinci eşi, boşanmak için 32 yıl önce emekli ikramiyesiyle aldığı evin yarısını isteyince Yarbaşı, arabada yaşamaya başladı. Davanın sonuçlanması bekleyen 74 yaşındaki adam, 1,5 aydır arabada uyuyor.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ahmet Yarbaşı, hastalıkları nedeniyle bir süredir yatağa bağımlı yaşayan 47 yıllık eşi Leyla Yarbaşı'nı 2020 yılında kaybetti.
Arkadaşlarının aracı olmasıyla Ahmet Yarbaşı 2021 yılında tanıştığı N.Y. ile evlendi. İkinci baharını yaşamak için tekrar dünya evine giren Ahmet Yarbaşı'nın evliliğinin ilk üç ayında her şey yolundaydı.
Ancak iddiaya göre 3 ay sonra N.Y.'nin Yarbaşı'dan istekleri artınca ikili arasında geçimsizlik başladı.