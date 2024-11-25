İkinci bahar hayali kabusa döndü! 74 yaşındaki adam günlerdir arabada uyuyor

Yarbaşı, "Eşim vefat ettikten 1 sene sonra arkadaşlarımın vasıtasıyla evlendim. İlk 3 ay her şey yolundaydı. Daha sonra eşim değişmeye başladı. Sürekli bir şeyler istemeye başladı ancak maddi durumum yetmediği için aramız açıldı. Evi terk edip dava açtım. 4 ay kadar ayrı kaldık. Bu sırada uzaklaştırma kararı aldırdı. Sonra kızımın vasıtasıyla barıştık ancak 12 gün sonra yine benzer şeyler oldu. Boşanmak istediğimi söyleyince 'Ben boşanmam' dedi. Ancak tekrardan boşanma davası açtım" diyerek yaşadıklarını anlattı.