İkinci cemre suya düştü mü, ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri
26.02.2026 12:10
NTV - Haber Merkezi
Kışın soğuk günlerini geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, doğanın uyanışını müjdeleyen cemre düşmesi heyecanı başladı. Anadolu geleneğine göre doğanın ısınma zincirinde ikinci halkanın tamamlandığı kritik gün bugün. Halk arasında baharın gelişini müjdeleyen cemrelerden ikincisi suya düşecek. İkinci cemre suya düştü mü, ne zaman düşecek? İşte 2026 yılı cemre düşmesi tarihleri.
İkinci cemrenin ne zaman düşeceği, baharın geleceğini günü bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlk önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşen cemrelerin ardından baharın geldiğine inanılıyor. İlk cemrenin düşmesinin ardından gözler ikinci cemre tarihlerine çevrildi. Peki, ikinci cemre suya düştü mü, ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri.
İLK CEMRE 20 ŞUBAT'TA DÜŞTÜ
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü.
İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Orta Asya’dan Arap coğrafyasına, Çin’den Yunanistan’a pek çok kültürde yılın hemen hemen aynı günler cemrenin havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.
Cemrenin ikincisi ise 26 Şubat'ta suya düştü.
ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞTÜ MÜ?
Üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek.
Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.