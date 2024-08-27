İkinci el araç satışında yetki belgesi şartı: Yetki belgesi nasıl ve nereden alınır? Yetki belgesi için aranan şartlar neler?
İkinci el araç alım satımına Ticaret Bakanlığı tarafından yetki belgesi şartı getirildi. Yetki belgesi olmadan ticari faaliyet kapsamında ikinci el motorlu araç pazarlama veya satışı artık yapılamayacak. İkinci el araç alım satım ticaretiyle uğraşan kişilerin, yetki belgesi başvurusu yapması ve alması gerecek. Peki, ikinci el araç satışı için yetki belgesi nasıl ve nereden alınır?
Yetki belgesinin nasıl ve nereden alınacağı, ikinci el araç alım satımı yapan birçok işletme sahibinin gündeminde yer almaya başladı. Artık bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapılması halinde, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe her bir satış ticari faaliyet kabul edilecek. Peki, yetki belgesi nasıl ve nereden alınır?