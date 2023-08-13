İkinci il dışı tayinleri ne zaman? MEB ikinci il dışı atamaları hakkında açıklama yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi, öğretmenlerce sorgulanıyor. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları sona ermiş ve sonuçları ilan edilmişti. Peki, MEB ikinci il dışı tayinleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını geçtiğimiz hafta erişime açmıştı. Şimdi ise ikinci başvurular gündemde. Konuya dair Bakan'dan açıklama geldi. İşte, MEB ikinci il dışı atamaları hakkında son bilgiler...