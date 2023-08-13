İkinci il dışı tayinleri ne zaman? MEB ikinci il dışı atamaları hakkında açıklama yaptı

Bakan Tekin, konuya ilişkin olarak öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle, bütün boş normların açılarak yapılacağını bildirdi.



İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvim, önümüzdeki günlerde ilan edilecek.