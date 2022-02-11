İkinci Kadir Şeker olayı: O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm

"BIÇAĞI BANA DOĞRULTTU"

Olay anında arkadaşının yaralandığını sonra da adamın bıçağı kendisine doğru salladığını söyleyen Daşkıran o anları şöyle anlattı:

"Bıçağı bana doğrulttu, salladı. Ben bir adım geri attım. Bıçağı görünce ben de müdahale etmek zorunda kaldım. Cezaevine ilk girdiğim gün çok sıkıntılı bir süreçti. ‘Ben ne yaptım?’ dedim. O zamana kadar yaşadığım hayat film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Annemler acaba ne yapıyor? Babam ne yapıyor? Hüseyin’in bacağı nasıl oldu?’ O kadının durumu, kızının durumu nasıl? Adamın durumu nasıl? Hep bunları düşündüm. Hep dışarıdakileri düşündüm, hiçbir zaman kendimi düşünmedim. Benim sonum ne olacak? Bunu ikinci gün düşünmeye başladım”