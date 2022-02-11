İkinci Kadir Şeker olayı: O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm

Haberler - DHA 11.02.2022 - 15:03 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 15:15
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) sokakta ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi’yi bıçakla yaraladı.
Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran (19) ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti.
Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı.
Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, önceki gün avukatının yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği belirtilerek, “Başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı defetmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir” denildi.
Ailesine kavuşan Tolga Daşkıran, yaşadıklarını anlattı.
Tramvaydan indikten sonra olay sırasında yanında olan arkadaşı Hüseyin Şahin ile kadın çığlığı duyduklarını belirten Daşkıran, “Bir kadının canının gittiğini gördüm, bir kadının çığlıklarını duydum. Kendi annem gözümün önüne geldi. Arkadaşımla olaya müdahale etmek istedik. Arkadaşım yaralandı. Arkadaşımın yaralandığını, bir kızın ve bir kadının yaralandığını gördüm" dedi.
Olay anında arkadaşının yaralandığını sonra da adamın bıçağı kendisine doğru salladığını söyleyen Daşkıran o anları şöyle anlattı:
"Bıçağı bana doğrulttu, salladı. Ben bir adım geri attım. Bıçağı görünce ben de müdahale etmek zorunda kaldım. Cezaevine ilk girdiğim gün çok sıkıntılı bir süreçti. ‘Ben ne yaptım?’ dedim. O zamana kadar yaşadığım hayat film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Annemler acaba ne yapıyor? Babam ne yapıyor? Hüseyin’in bacağı nasıl oldu?’ O kadının durumu, kızının durumu nasıl? Adamın durumu nasıl? Hep bunları düşündüm. Hep dışarıdakileri düşündüm, hiçbir zaman kendimi düşünmedim. Benim sonum ne olacak? Bunu ikinci gün düşünmeye başladım”
Tahliye olmasının ardından cezaevi kapısında annesiyle yaşadığı duygusal anları da anlatan Daşkıran, “Cezaevi kapısından ilk çıktığım an annem ‘Oğlum’ diye bağırdı. Ağlıyordu zaten. Kadınlara şiddete çok karşıyım. Küçüklükten gelen bir şey bu. Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Kadına şiddete kesinlikle ve kesinlikle karşıyım. Sonuna kadar dik duracağıma da söz veriyorum” diye konuştu.
Ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tolga Daşkıran, asker olma hayali taşıdığını söyledi.
Süreç tamamlandıktan hayali olan askerlik için elinden geleni yapacağını kaydeden Daşkıran, “Askerlik sürecinde sicil çok önemli. İnşallah Türk adaleti bunu benim sicilime işlemez. Vatanım ve milletime çok hayırlı bir asker olmak istiyorum. Bu benim küçüklük hayalim.” dedi.
Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’nin bıçakla ağır yaraladığı eşi Shannaz Nazari (47) de hastanedeki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı.
İlk ifadesine Tolda Daşkıran’ın kendisini ölümden kurtardığını anlatan Nazari, "Olay günü sabahı eşimle birlikte daha önceden boşanmış olan ve aynı mahallede çocuklarıyla birlikte yaşayan eski eşimden olan kızımı evlendirmek için konuşmaya başladık. Ben kızımın artık yaşının ilerlediğini isteyenlerinin olduğunu belirterek evlendirmek istediğimi söyledim. Kendisi önce karşı çıktı ve çocuklarıyla birlikte güzel bir şekilde yaşadığımızı ve evlenmesine gerek olmadığını söyledi” dedi.
Olay günü yaşadıklarını anlatan Nazari, kendisini öldürmek isteyen eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, “Olay günü tramvaydan kızım Nasimgül ile birlikte indiğimizde caddenin karşısına doğru yürüdüğümüz sırada eşim Abdulkadir Ahmadi’nin yaklaşık 10 metre karşıda elinde bıçakla bana doğru baktığını fark ettim. Direkt yanıma doğru koştu ve ittirerek yere düşürdü" dedi.
Nazari, bu sırada 3-5 kişinin eşini tutmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu söyledi.
Nazari, "Kaçmama fırsat vermeden üzerime gelince tekrar yere düştüm. Bu seferde elindeki bıçağı direk karın bölgeme doğru sapladı. Orada bulunan gençler eşimi tuttular. Eğer tutmasalardı beni muhtemelen öldürecekti. Can haliyle ayağa kalktım ve korku ile biraz yürümeye çalıştım. Bu sırada eşim kızımı da sırtından bıçakla yaraladı diye konuştu.
Eşi Abdulkadir Ahmadi’nin işitme engelli olduğunu ve plastik şişe toplayıp evi geçindirdiğini anlatan Shannaz Nazari, “Duyma engelli olduğu içinde eşim konuşmakta zorluk çeker. Türkçe de bilmez. Ben kendisiyle az da olsa işaret diliyle ve çok az duyma yetisi olduğu içinde bağırarak anlaşırım. Beni bıçakla yaralayıp öldürmeye çalışan eşim Abdulkadir Ahmadi’den davacı ve şikayetçiyim” dedi.
Öte yandan eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi'nin arbedede bıçaklanmasının ardından markete girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Markete yaralı olarak giren Ahmadi’nin sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Eşini ve kızını bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi, de tedavi gördüğü Şehir Hastanesi’nden taburcu edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ahmadi’nin, işitme engeli nedeniyle işaret dili uzmanı eşliğinde ifadesi alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmadi, eşini ve kızını bıçakla kasten yaraladığı suçlamasıyla Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.
Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edilen Ahmadi, savcılık sorgusuna alındı.
Öte yandan Abdulkadir Ahmadi’nin sokak ortasında karnından ve kolundan bıçakla yaraladığı eşi Shannaz Nazari’nin de hastanedeki tamamlandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlığına kavuşan Nazari, taburcu oldu.