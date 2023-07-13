İkinci “Kadir Şeker” olayında hapis cezasına itiraz

Eskişehir’de eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’yi bıçakla yaraladığı suçlamasıyla 5 yıl hapse çarptırılan Tolga Daşkıran’ın cezasına hem savcı hem de avukatı itiraz etti.

İkinci “Kadir Şeker” olayında hapis cezasına itiraz - 1

Kamuoyunda “İkinci Kadir Şeker olayı” olarak bilinen olayda Tolga Daşkıran için istenen 5 yıl hapis cezasına davanın savcısı ile avukatından itiraz geldi.

Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, geçen yıl 5 Şubat günü Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.

Tolga Daşkıran ile arkadaşı Hüseyin Şahin de kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti.

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İkinci “Kadir Şeker” olayında hapis cezasına itiraz - 2

Bu sırada Ahmadi, kendisini yere düşüren Şahin'i bileğinden bıçakladı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.

İkinci “Kadir Şeker” olayında hapis cezasına itiraz - 3

Gözaltına alınıp, tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Abdulkadir Ahmadi ise 6 gün sonra taburcu edilip, tutuklandı.

İkinci “Kadir Şeker” olayında hapis cezasına itiraz - 4

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın karar duruşmasında; savcı mütalaada Tolga Daşkıran'ın “meşru savunma” hükümleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, tüm suçlamalardan beraat talebinde bulundu.

İkinci “Kadir Şeker” olayında hapis cezasına itiraz - 5

Mahkeme heyeti ise Tolga Daşkıran'ı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri ile 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SAVCI VE AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından duruşma savcısı ile Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammed Serkan İleli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Savcı itiraz dilekçesinde Tolga Daşkıran'ın “meşru müdafaa” hükümleri çerçevesinde beraat etmesi gerektiğini ifade etti.

İkinci “Kadir Şeker” olayında hapis cezasına itiraz - 6

Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammed Serkan İleli ise itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilim kendisine karşı olmayan olayda gerçekleşen bir saldırıyı ayırmaya çalışmış. Bu sebeple saldırıyı defetmek amacıyla kendini savunmak zorunda kalmıştır. Somut olayda saldırı var, saldırıya karşı 'orantılı' şekilde savunma var; neticesinde ise meşru müdafaa söz konusudur. Ancak sayın mahkemece olay meşru müdafaa olarak değerlendirilmemiştir. Olayda müvekkilin yaralanmaması meşru müdafaanın şartlarını ortadan kaldırmaz.”

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