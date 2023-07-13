İkinci “Kadir Şeker” olayında hapis cezasına itiraz

Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammed Serkan İleli ise itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilim kendisine karşı olmayan olayda gerçekleşen bir saldırıyı ayırmaya çalışmış. Bu sebeple saldırıyı defetmek amacıyla kendini savunmak zorunda kalmıştır. Somut olayda saldırı var, saldırıya karşı 'orantılı' şekilde savunma var; neticesinde ise meşru müdafaa söz konusudur. Ancak sayın mahkemece olay meşru müdafaa olarak değerlendirilmemiştir. Olayda müvekkilin yaralanmaması meşru müdafaanın şartlarını ortadan kaldırmaz.”