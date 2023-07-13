İkinci “Kadir Şeker” olayında hapis cezasına itiraz
Eskişehir’de eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’yi bıçakla yaraladığı suçlamasıyla 5 yıl hapse çarptırılan Tolga Daşkıran’ın cezasına hem savcı hem de avukatı itiraz etti.
Kamuoyunda “İkinci Kadir Şeker olayı” olarak bilinen olayda Tolga Daşkıran için istenen 5 yıl hapis cezasına davanın savcısı ile avukatından itiraz geldi.
Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, geçen yıl 5 Şubat günü Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.
Tolga Daşkıran ile arkadaşı Hüseyin Şahin de kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti.