İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye

Haberler - İHA - NTV Haber 09.02.2022 - 16:26
Eskişehir'de eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19) hakkında tahliye kararı verildi.
Eskişehir'de yaşayan Afganistan uyruklu Ahmadi, cumartesi günü tartıştığı eşi ve kızını sokakta bıçaklamaya başladı.
O sırada yoldan geçen Tolga Daşkıran ve 17 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Şahin kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı.
Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede saldırganı sırtından bıçakladı. Daşkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tolga Daşkıran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluk haline itiraz etti.
İtirazı değerlendiren mahkeme, meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde Tolga Daşkıran'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen Tolga Daşkıran’ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.
Oğluyla buluşmasında gözyaşlarına hakim olamayan anne Nazire Kurt, çok mutlu olduğunu belirterek ''Allah kimseye yaşatmasın. Benim oğlum gurur duyulacak bir şey yaptı, can için koştu, bir kadın için savaştı'' dedi.
Eskişehir H Tipi Cezaevi’nin önünde açıklamalarda bulunan Tolga Daşkıran ise, ''Tahliye olduğum için çok mutlu oldum. Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahalede bulunmak istedim. Çok mutluyum, tahliye kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim'' diye konuştu.
Yaşananlar Kadir Şeker olayını akıllara getirmişti. Şeker, Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olmuş ve 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.