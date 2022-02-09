İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye

Eskişehir'de yaşanan ve ''Kadir Şeker vakası'' olarak anılan olayda 19 yaşındaki Tolga Daşkıran, sokakta eşini ve kızını bıçakla yaralayan Afgan'a engel olmak istedi ancak bu sırada zanlıyı sırtından bıçakladı. Olay sonrası tutuklanan genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tahliye edilen Tolga Daşkıran'ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Haberler - İHA - NTV Haber 09.02.2022 - 16:26

İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye - 1

'de eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19) hakkında tahliye kararı verildi.

İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye - 2

Eskişehir'de yaşayan Afganistan uyruklu Ahmadi, cumartesi günü tartıştığı eşi ve kızını sokakta bıçaklamaya başladı.

İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye - 3

O sırada yoldan geçen Tolga Daşkıran ve 17 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Şahin kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı.

İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye - 4

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede saldırganı sırtından bıçakladı. Daşkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tolga Daşkıran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluk haline itiraz etti.

İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye - 5

TOLGA DAŞKIRAN AİLESİNE KAVUŞTU

İtirazı değerlendiren mahkeme, meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde Tolga Daşkıran'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen Tolga Daşkıran’ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye - 6

''OĞLUM BİR KADIN İÇİN SAVAŞTI''

Oğluyla buluşmasında gözyaşlarına hakim olamayan anne Nazire Kurt, çok mutlu olduğunu belirterek ''Allah kimseye yaşatmasın. Benim oğlum gurur duyulacak bir şey yaptı, can için koştu, bir kadın için savaştı'' dedi.

İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye - 7

''HERKES İZLİYORDU, BEN MÜDAHALE ETMEK İSTEDİM''

Eskişehir H Tipi Cezaevi’nin önünde açıklamalarda bulunan Tolga Daşkıran ise, ''Tahliye olduğum için çok mutlu oldum. Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahalede bulunmak istedim. Çok mutluyum, tahliye kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim'' diye konuştu.

İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye - 8

OLAY ''KADİR ŞEKER VAKASI'' OLARAK ANILDI

Yaşananlar Kadir Şeker olayını akıllara getirmişti. Şeker, Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olmuş ve 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

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