İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye

''HERKES İZLİYORDU, BEN MÜDAHALE ETMEK İSTEDİM''

Eskişehir H Tipi Cezaevi’nin önünde açıklamalarda bulunan Tolga Daşkıran ise, ''Tahliye olduğum için çok mutlu oldum. Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahalede bulunmak istedim. Çok mutluyum, tahliye kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim'' diye konuştu.