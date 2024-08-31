İkinci kurban Halil! Ne yüzenler ne görevliler fark etmedi, 5 yaşındaki çocuk havuzda can verdi

“KAPATSALARDI, ÖLÜM YAŞANMAYACAKTI”

Belediyenin de ağır hizmet kusuru olduğunu, görevlerini eksiksiz yapmaları halinde böyle bir olayın yaşanmayacağını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

“7 Temmuz 2021 tarihinde 8 yaşındaki Yusuf Asaf Tiktaş da yine şüphelilerin işlettiği havuzda suda boğulup, hayatını kaybetmiştir. Tarafımızca yapılan araştırmada 2021 yılında işletmenin daha önce de benzer bir kaza ile yine küçük bir çocuğun ölümüne neden olduğu, o dönemde de işletmenin ruhsatsız olarak çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

2021 yılından bugüne dek nasıl olur da bu işletmenin ruhsatsız olarak çalıştırılmasının sağlandığı düşünüldüğünde, bir çocuğun daha ölümüne neden olanın başında ağır hizmet kusuru olan belediye yetkililerinin de olduğu görülmektedir.

Çünkü idari hizmeti düzgün yapmış olsaydı, işletme kapalı olacaktı. Böylelikle bu kazalar meydana gelmeyecekti. Olaya buradan bakıyoruz. Sonrasında da eğer zaten kanunumuz çerçevesinde yapılması gereken ruhsatlı bir yer olmuş olsaydı, burası ruhsata tabii olduğundan yapılması gereken her şey nizami olmuş olacak ve bu ölüm hadisesi meydana gelmeyecekti.

Sanıkların taksirle ölüme sebebiyet verme değil, kanunda tanımlanmış bu tarz işletmeleri değerlendirilen olası kastla cezalandırılması istiyoruz. Böylelikle alacakları, cezaların bir sonraki mağdurların mağduriyetini sona erdirmek adına en üst sınırdan cezalandırılmasını gibi bir talebimiz olacak.”