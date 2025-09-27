İkinci olmanın psikolojisi: Eşiğinden dönme sendromu
Milli basketbol ve kadın voleybol takımlarımız finalde ikinciliğe razı oldu. “Gümüş Madalya Sendromu” olarak bilinen ikinci olma psikolojisi, hem sporcular hem de taraftarlar üzerinde karmaşık duygular yarattı. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, yazdı.
Geçen haftalarda hem Ulusal basketbol takımımız hem de kadın voleybol takımımız finalde kaybederek ikinci oldu. Geçtiğimiz haftalarda hem ulusal basketbol takımımız hem de kadın voleybol takımımız final oynadı. İki takım da büyük bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan ikincilikle ayrıldı. Her iki takımda takdir ve övgüyle karşılandı ama hem takım hem de oyuncular buruktu, oyuncularımız maç sonrası üzüntülüydü hatta bu burukluk ve acı belki de daha önceki turlarda elenselerdi yaşanacak olan acıdan daha fazlaydı.
Bu durum bize özel değil, spor psikolojisinin en ilginç fenomenlerinden biri olan “Gümüş Madalya Sendromuyla” yani ikinci olma psikolojisiyle ilişkili.