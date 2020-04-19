İkinci sessiz hafta sonu (Sokaklarda sıkı denetim)
Corona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama kapsamındaki kentlerde yollar yine boş kaldı. Bu gece yarısı sona erecek uygulama sırasında güvenlik görevlileri sıkı denetimler yapıyor.
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İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 19.04.2020 - 10:11| Son Güncelleme : 19.04.2020 - 10:16
Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa kısıtlaması uyglanıyor.
İKısıtlamanın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Şirinevler'de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.
Kısıtlamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar ulaşım için metrobüsü kullandı.
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