İkinci sessiz hafta sonu (Sokaklarda sıkı denetim)
Corona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'te ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama kapsamındaki kentlerde yollar yine boş kaldı. Pazar gecesi sona erecek uygulama sırasında güvenlik görevlileri sıkı denetimler yapıyor.
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İHA - Anadolu Ajansı - DHA 18.04.2020 - 11:18| Son Güncelleme : 18.04.2020 - 16:04
Virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi.
İki kıtayı birbirine bağlayan ve çok sayıda vatandaşın geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile E-5 Karoyulu, Vatan Caddesi gibi birçok yol da sokağa çıkma kısıtlamasıyla adeta boş kaldı.
Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı görünürken köprü geçişlerinde ve birçok noktada polisin kontrol yaptığı da gözlendi. Trafiğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulaması üzerinde yüzde 9’a kadar düştüğü görüldü.
Ankara'da da toplu ulaşım araçları, kısıtlamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar için hizmet etti.
TRABZON
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açık olacak.
Kısıtlamaya uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 30 Büyükşehir ve Zonguldak başta olmak üzere ülke genelinde, 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.
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