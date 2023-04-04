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İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'da teslimat süreci başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Togg'u teslim alan ikinci kişi oldu. Aliyev'e ''Hayırlı olsun'' mesajı paylaşan Erdoğan, ''Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım.'' dedi.

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 1

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X akıllı cihazı törenle teslim edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 2

Başkent Bakü'ye hakim Dağüstü Park'ta düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Bülent Aksu ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı.

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 3

Bakan Varank, Aliyev'e Togg'un özel teslimat kutusu içerisinde anahtarını verdi.

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 4

Varank, Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdikleri ifade ederek "İkinci aracı size teslim etmiş oluyoruz. Türk halkı, Azerbaycan'a ikinci aracın teslim edilmesinden çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız." dedi.

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 5

Togg Yönetim Kurulu ise Aliyev için özel hazırlanan Devrim otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eser takdim etti.

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 6

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aliyev'e Devrim otomobilinin kısa hikayesini anlattı, Türk halkının selamını iletti.

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 7

ALİYEV DİREKSİYONA GEÇTİ

Aliyev, direksiyon başına geçerek Togg'la Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geçti. Araçta Aliyev'in yanında Bakan Varank, arkada ise Hisarcıklıoğlu, Özilhan ve Karakaş oturdu.

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 8

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'u teslim alan İlham Aliyev'e "Hayırlı olsun" dileğini iletti.

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 9

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev'in "Anadolu" renkli Togg otomobille çekilen fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 10

''HANENİZE HAYIRLI OLSUN''

"Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım."

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 11

İLK TESLİMAT ERDOĞAN'A YAPILMIŞTI

Togg'un ilk teslimatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılmıştı.

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 12
İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 13
İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e - 14
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