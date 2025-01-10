İki tehlikeli fayın ortasındaki şehir için 250 yıllık süre doldu! Naci Görür’le görüşen CHP’li vekil: “Tüylerimiz diken diken oldu”
Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki şehirlerinden Tunceli’de 7 ve üzeri büyüklükte deprem tehlikesi, uzmanlar tarafından uzun süredir dillendiriliyor. Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesiştiği noktada yer alan şehirde deprem tekrarlama periyodu olan 250 yıllık sürenin dolduğuna dikkat çekiliyor. Milletvekillerinden oluşan bir heyet, kentteki deprem tehdidine ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’le görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Tüylerimiz diken diken oldu.” dedi.
Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesiştiği noktada yer alan Tunceli, deprem tehdidi altında...Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un başkanlığını yaptığı, 21 milletvekilinden oluşan Çalışma Grubu heyeti, 7 Ocak’ta Ankara’da Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya gelerek bilgi aldı.