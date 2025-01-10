İki tehlikeli fayın ortasındaki şehir için 250 yıllık süre doldu! Naci Görür’le görüşen CHP’li vekil: “Tüylerimiz diken diken oldu”

Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki şehirlerinden Tunceli’de 7 ve üzeri büyüklükte deprem tehlikesi, uzmanlar tarafından uzun süredir dillendiriliyor. Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesiştiği noktada yer alan şehirde deprem tekrarlama periyodu olan 250 yıllık sürenin dolduğuna dikkat çekiliyor. Milletvekillerinden oluşan bir heyet, kentteki deprem tehdidine ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’le görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Tüylerimiz diken diken oldu.” dedi.

İki tehlikeli fayın ortasındaki şehir için 250 yıllık süre doldu! Naci Görür’le görüşen CHP’li vekil: “Tüylerimiz diken diken oldu” - 1

Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesiştiği noktada yer alan Tunceli, deprem tehdidi altında...

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un başkanlığını yaptığı, 21 milletvekilinden oluşan Çalışma Grubu heyeti, 7 Ocak’ta Ankara’da Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya gelerek bilgi aldı.

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İki tehlikeli fayın ortasındaki şehir için 250 yıllık süre doldu! Naci Görür’le görüşen CHP’li vekil: “Tüylerimiz diken diken oldu” - 2

Heyet, ardından Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesiştiği noktada yer alan, bilim insanlarının da birçok kez 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunduğu Tunceli’ye geldi.

Gürsel Erol, Reşat Karagöz, Deniz Demir, Evrim Karakoz, Türker Ateş, İsmet Güneşhan, Sezgin Tanrıkulu, Nermin Kara Yıldırım, Rahmi Aşkın Türeli, Harun Özgür Yıldızlı, Barış Bektaş, Sibel Suiçmez, Aliye Timisi Ersever, Semra Dinçer, İzzet Akbulut, Mahmut Tahtasız, Utku Çakırözer, Ayse Sibel Yanıkömeroğlu, Ümit Özkale, Mühip Kanko, Ayça Taşkent, Ali Karaoba ile DEVA Parti’li Cem Avşar’dan oluşan heyet, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret ederek, deprem konusunda kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyet, daha sonra Hüseyin Güntaş Kütüphanesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, deprem konusunda partilerinin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İki tehlikeli fayın ortasındaki şehir için 250 yıllık süre doldu! Naci Görür’le görüşen CHP’li vekil: “Tüylerimiz diken diken oldu” - 3

“250 YILLIK SÜRE DOLDU”

Heyet adına konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli’nin depremden etkilenmemesi için mücadele edeceklerini belirterek, “Özellikle 2023 Maraş depreminden sonra bilim adamlarının Türkiye’de dikkat çektiği ve uyarılarda bulunduğu iki tane şehir var. Diyorlar ki; ‘Aman aman dikkat Tunceli ve Bingöl riskli bölge. 250 yılda bir buradaki fay hatlarında deprem ve hareketlilik olur.’ Şu anda bu 250 yıllık süre dolmuş durumda.” dedi.

İki tehlikeli fayın ortasındaki şehir için 250 yıllık süre doldu! Naci Görür’le görüşen CHP’li vekil: “Tüylerimiz diken diken oldu” - 4

“TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU”

Bingöl ve Tunceli’nin deprem tehdidi altında olduğuna dikkat çeken Erol, Prof. Dr. Naci Görür’le Ankara’da bir araya geldiklerini belirterek, “Hocamız Ankara’ya geldi. Ben yine milletvekillerine bir sunum yaptım. Sonunda tüylerimiz diken diken oldu.” diye konuştu.

İki tehlikeli fayın ortasındaki şehir için 250 yıllık süre doldu! Naci Görür’le görüşen CHP’li vekil: “Tüylerimiz diken diken oldu” - 5

“10 BÜYÜKLÜĞÜNDE HİSSEDİLECEK”

Erol şöyle devam etti:

“Yani 4 fay hattının arasındayız. Olası bir depremin, Tunceli'nin bazı bölgelerine yansıması çok daha şiddetli olacak. Yani Bingöl depremi eğer 7 olursa, Tunceli’nin birçok mahallesinde bu 10 büyüklüğünde hissedilecek. Böyle bir deprem taş üstünde taş bırakmaz.”
İki tehlikeli fayın ortasındaki şehir için 250 yıllık süre doldu! Naci Görür’le görüşen CHP’li vekil: “Tüylerimiz diken diken oldu” - 6

Kentin zemininin depreme karşı dayanıksız olduğunu anlatan Erol, “Tunceli için her bakanla, görüşmeye heyet olarak gideceğiz. Bürokratlarla görüşeceğiz. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Tunceli'de ölümleri engelleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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