İki tehlikeli fayın ortasındaki şehir için 250 yıllık süre doldu! Naci Görür’le görüşen CHP’li vekil: “Tüylerimiz diken diken oldu”

Heyet, ardından Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesiştiği noktada yer alan, bilim insanlarının da birçok kez 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunduğu Tunceli’ye geldi.

Gürsel Erol, Reşat Karagöz, Deniz Demir, Evrim Karakoz, Türker Ateş, İsmet Güneşhan, Sezgin Tanrıkulu, Nermin Kara Yıldırım, Rahmi Aşkın Türeli, Harun Özgür Yıldızlı, Barış Bektaş, Sibel Suiçmez, Aliye Timisi Ersever, Semra Dinçer, İzzet Akbulut, Mahmut Tahtasız, Utku Çakırözer, Ayse Sibel Yanıkömeroğlu, Ümit Özkale, Mühip Kanko, Ayça Taşkent, Ali Karaoba ile DEVA Parti’li Cem Avşar’dan oluşan heyet, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret ederek, deprem konusunda kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyet, daha sonra Hüseyin Güntaş Kütüphanesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, deprem konusunda partilerinin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.