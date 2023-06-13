İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı binada yıkım ve soğutma işlemlerine ara verilmesinin ardından itfaiye ekipleri bina içine girerek arama çalışması yaptı. Binadaki son durum havadan da görüntülenirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 1

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor.

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TÜRKİYE HABERLERİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 2

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 4. gününde de devam ediyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 3

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyelerine ait tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 4

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 5

10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların buraya girişlerine izin verilmiyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 6

Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangını söndürme çalışmalarında 65 saate girildi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 7

Binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 8

Moloz yığınlarının binanın ön tarafında büyük yer kapladığı görüldü.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 9

Binanın bazı katlarından ise hala dumanlar yükseliyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 10

Binadaki son durum havadan da görüntülendi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 11
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 12
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 13
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 14
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 15
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 16
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 17
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 18
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 19
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi - 20
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