İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 gündür yanan bina havadan görüntülendi
İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı binada yıkım ve soğutma işlemlerine ara verilmesinin ardından itfaiye ekipleri bina içine girerek arama çalışması yaptı. Binadaki son durum havadan da görüntülenirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor.