İkitelli'de kimya deposunda büyük yangın

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla depoyu sardığı yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Yangının çıktığı depodan zaman zaman patlama sesleri yükseldi, çok sayıda araç küle döndü. Polis, yanan depo çevresindeki benzin istasyonunda güvenlik önlemi aldı.

İkitelli'de kimya deposunda büyük yangın - 1

İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda yangın çıktı.

Öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

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İkitelli'de kimya deposunda büyük yangın - 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

İkitelli'de kimya deposunda büyük yangın - 3

ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.

İkitelli'de kimya deposunda büyük yangın - 4

BENZİN İSTASYONUNDA ÖNLEM

Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğalgaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.

Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İkitelli'de kimya deposunda büyük yangın - 5

PATLAMA RİSKİNE KARŞI UYARI

Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

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