İkitelli'de kimya deposunda büyük yangın
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla depoyu sardığı yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Yangının çıktığı depodan zaman zaman patlama sesleri yükseldi, çok sayıda araç küle döndü. Polis, yanan depo çevresindeki benzin istasyonunda güvenlik önlemi aldı.
İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda yangın çıktı.
Öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.