İkiye bölünen araçtan sağ kurtuldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Sürücü Furkan Ballıkaya’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.