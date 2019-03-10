İkiz kuzulara "bebek gibi" bakıyor

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını ifade eden Güngör, "Çarşıda gezerken kuzuları peşimde görenler çok şaşırıyor. Daha sonra yanıma gelip seviyorlar. Çevremden 'bize de getir biz de bakalım' diyen de var, 'bana kaça satarsın' diyen de. Gözümde değerleri çok yüksek. Bana 5 bin lira verseler de kabul etmem çünkü çocuklarımdan farkı yok." diye konuştu.