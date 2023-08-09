İkiz plakalı TIR’la 300 bin liralık hırsızlık

Tekirdağ’da ikiz plakalı TIR’la 25 ton un çalındı.

Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi'ndeki un fabrikası, Antalya'daki firmadan sipariş almasıyla piyasa değeri 300 bin lira olan 25 ton 820 kilo un, İ.D.'nin kullandığı TIR'a yüklenip yola çıkarıldı.

Unların Antalya'daki firmaya belirlenen zamanda götürülmemesi üzerine, Saray'daki firma jandarmaya şikayette bulundu. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, fabrika ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip unların ikiz plakalı TIR'a yüklendiğini ve İ.D. adına sahte sürücü belgesi gösteren kişinin de M.A. olduğunu tespit etti.