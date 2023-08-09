İkiz plakalı TIR’la 300 bin liralık hırsızlık

Tekirdağ’dan Antalya’ya götürülmek üzere yola çıkarılan 25 ton un, ikiz plaka TIR ve sahte sürücü belgesiyle çalındı. Piyasa değeri 300 bin lira olduğu belirlenen 25 ton unun, İstanbul’da bir depoya indirildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, unları satılmadan ele geçirip, 3 kişiyi gözaltına alındı.

İkiz plakalı TIR’la 300 bin liralık hırsızlık - 1

Tekirdağ’da ikiz plakalı TIR’la 25 ton un çalındı.

Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi'ndeki un fabrikası, Antalya'daki firmadan sipariş almasıyla piyasa değeri 300 bin lira olan 25 ton 820 kilo un, İ.D.'nin kullandığı TIR'a yüklenip yola çıkarıldı.

Unların Antalya'daki firmaya belirlenen zamanda götürülmemesi üzerine, Saray'daki firma jandarmaya şikayette bulundu. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, fabrika ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip unların ikiz plakalı TIR'a yüklendiğini ve İ.D. adına sahte sürücü belgesi gösteren kişinin de M.A. olduğunu tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İkiz plakalı TIR’la 300 bin liralık hırsızlık - 2

İSTANBUL’DA BİR DEPOYA GÖTÜRMÜŞ

JASAT ekipleri, Antalya’ya götürülmeyen unların İstanbul’da bir depoya indirilip burada İŞ., E.K. ve E.Ö.'ye teslim edildiğini belirledi. Depoya baskın düzenleyen jandarma, 25 ton 820 kilo unu ele geçirdi, unları pazarlamaya çalışan İ.Ş., E.K. ve E.Ö.'yü de yakalayıp gözaltına aldı.

İkiz plakalı TIR’la 300 bin liralık hırsızlık - 3

Unlar, Saray'daki firmaya teslim edildi.

Unları Antalya yerine İstanbul’a götüren TIR sürücüsü M.A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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