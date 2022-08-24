İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı

“333 GÜN YETECEK SUYUMUZ VAR”

BASKİ Genel Müdür Yardımcısı, Jeoloji Mühendisi Erdoğan Güzgün ise "İkizcetepeler Barajı yaklaşık 157 milyon metreküp kapasiteye sahip. Bugün itibarıyla 45 milyon metreküpte suyumuz var. Bu yaklaşık olarak 333 gün. Balıkesir'e yetecek kapasitede bir su miktarı. Balıkesir'i bekleyen ciddi bir su problemi yok" ifadelerini kullandı.