İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı

Haberler - DHA 24.08.2022 - 12:02
Su taşkınlarını önlemek, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 1991'de yapımı tamamlanıp, hizmete açılan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, yüzde 30,5'e düştü.
Düşüşle birlikte taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı.
Bölgeye gezmek için geldiğini, barajdaki su seviyesinin geçmiş yıllara göre daha fazla düştüğünü belirten Mustafa Ergüven, "Su seviyesi düşünce, İzmir- Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı. Normalde yol, baraj suyuyla kaplı oluyor, görünmüyordu" dedi.
Barajın bulunduğu bölgede daha önce Selimiye köyü olduğunu anlatan Aydın Deniz, "Baraj yapılmasına karar verilince, 1991 yılında köy taşındı. Baraj gölünde balıkçılık yapıyorum. Barajdan içme ve sulama suyu salındığı zaman, her yıl su seviyesinde düşme oluyor" diye konuştu.
BASKİ Genel Müdür Yardımcısı, Jeoloji Mühendisi Erdoğan Güzgün ise "İkizcetepeler Barajı yaklaşık 157 milyon metreküp kapasiteye sahip. Bugün itibarıyla 45 milyon metreküpte suyumuz var. Bu yaklaşık olarak 333 gün. Balıkesir'e yetecek kapasitede bir su miktarı. Balıkesir'i bekleyen ciddi bir su problemi yok" ifadelerini kullandı.