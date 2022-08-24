İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı

Balıkesir'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yüzde 30,5’e kadar düştü. Düşüşle birlikte taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu ortaya çıktı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Güzgün, "Bugün itibarıyla 45 milyon metreküpte suyumuz var. Bu yaklaşık olarak 333 gün. Balıkesir'e yetecek kapasitede bir su miktarı" dedi.

Haberler - DHA 24.08.2022 - 12:02

İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 1

Su taşkınlarını önlemek, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 1991'de yapımı tamamlanıp, hizmete açılan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, yüzde 30,5'e düştü.

İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 2

Düşüşle birlikte taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir- kara yolu da ortaya çıktı.

İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 3

Bölgeye gezmek için geldiğini, barajdaki su seviyesinin geçmiş yıllara göre daha fazla düştüğünü belirten Mustafa Ergüven, "Su seviyesi düşünce, İzmir- Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı. Normalde yol, baraj suyuyla kaplı oluyor, görünmüyordu" dedi.

İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 4

Barajın bulunduğu bölgede daha önce Selimiye köyü olduğunu anlatan Aydın Deniz, "Baraj yapılmasına karar verilince, 1991 yılında köy taşındı. Baraj gölünde balıkçılık yapıyorum. Barajdan içme ve sulama suyu salındığı zaman, her yıl su seviyesinde düşme oluyor" diye konuştu.

İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 5

“333 GÜN YETECEK SUYUMUZ VAR”

BASKİ Genel Müdür Yardımcısı, Jeoloji Mühendisi Erdoğan Güzgün ise "İkizcetepeler Barajı yaklaşık 157 milyon metreküp kapasiteye sahip. Bugün itibarıyla 45 milyon metreküpte suyumuz var. Bu yaklaşık olarak 333 gün. Balıkesir'e yetecek kapasitede bir su miktarı. Balıkesir'i bekleyen ciddi bir su problemi yok" ifadelerini kullandı. 

İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 6
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 7
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 8
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 9
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 10
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 11
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 12
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 13
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 14
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 15
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 16
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 17
İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi düştü, köy kalıntıları ortaya çıktı - 18

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