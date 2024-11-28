İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm”

İzmir’de yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Gizem Soylu’nun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Belediye otobüsünün şoförü hakkında, taksirle adam öldürme suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İkizi Gizem’in doğum gününü, onun mezarı başında kutlayan Sinem Soylu, “Bu benim için bir kaza değil, cinayet. 2004’te babam, 2015’te annem, şimdi de kardeşim. Bir mezara 3 kişiyi gömdüm. Bu hayatta tek başımayım şu an.” diyerek gözyaşı döktü.

İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm” - 1

İzmir’de belediye otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren hemşire yardımcısı Gizem Soylu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada, belediye otobüsü şoförünün 6 yıla kadar hapsi istendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm” - 2

Kaza, 6 Kasım akşamı, Balçova’daki İnciraltı Kavşağı’nda meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT’a ait Alev Aytar’ın kullandığı 35 DB 4789 plakalı şehir içi otobüs kavşaktan dönerken, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde hemşire yardımcısı Gizem Soylu’ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralı Gizem Soylu’yu ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Soylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadın, bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm” - 3

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazanın ardından otobüs şoförü Alev Aytar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytar, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şoför Aytar’ın ifadesinde, “Lambalarda durduktan sonra yeşil ışık yandığında sağıma soluma bakarak geçmeye devam ettim. Lambayı geçer geçmez dönerken, kişi önüme fırladı. Hemen frene bastım ancak otobüs hemen durmadı. Kaza meydana geldi. Kaza anından önce telefonumla oynamadım. Telefonuma bakarken, ışıklarda bekliyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, Serbest bırakılmayı talep ederim.” dediği öğrenildi.

İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm” - 4

ŞOFÖRÜN KUSURLARI TUTANAKTA

Trafik kazası tespit tutanağına göre şoför Aytar, 2918 sayılı yasanın 52/1-A maddesi gereği araçların kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamasından ve 68/1-B maddesi gereği yaya yolu ve okul geçitleri bulunan alanlardaki geçitlerde yayalar için ışıklı işaretler olmasına rağmen bu işaretleri görmezden gelmeden kusurlu bulundu.

İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm” - 5

TELEFON AYRINTISI İDDİANAMEDE

Savcılık şüphelinin kaza öncesi ışıklardan başlamak üzere telefonla ilgilendiğinin gözlemlenmesi, kusur durumunun şüpheli aleyhine ağırlaşarak değişme ihtimalinin bulunduğuna da iddianamede yer verdi.

Otobüs şoförü Alev Aytar hakkında, taksirle adam öldürme suçundan, 6 yıla kadar hapis istenirken, mahkeme iddianameyi kabul etti.

İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm” - 6

DOĞUM GÜNÜNDE İKİZİNİN MEZARINA ÇİÇEK GÖTÜRDÜ

Kardeşinin doğum gününü dün kabristanda kutlayan ve mezarı başına pasta götüren DEÜ Ekonometri Bölümü’nden Sinem Soylu, “Kaza sırasında orada değildim. Belgelerden öğrendiğim kadarıyla şoför elinde telefonla oynuyor. Bu nedenle kardeşimi görmüyor. Hiçbir şekilde frene basmayıp, kardeşimi eziyor. Yere düşürdüğü gibi takla attırıp, ondan sonra altına alıyor.” dedi.

İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm” - 7

Belediye otobüsü şoförünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyleyen Soylu, “Bu benim için bir kaza değil, cinayet. 2004’te babam, 2015’te annem, şimdi de kardeşim. Bir mezara üç kişiyi gömdüm. Bu hayatta tek başımayım şu an. Hayatımı bitirdi. Hep beraberdik, dünyamız bu kadardı.” diyerek gözyaşı döktü.

İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm” - 8
İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm” - 9
İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm” - 10
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