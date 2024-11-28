İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm”
İzmir’de yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Gizem Soylu’nun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Belediye otobüsünün şoförü hakkında, taksirle adam öldürme suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İkizi Gizem’in doğum gününü, onun mezarı başında kutlayan Sinem Soylu, “Bu benim için bir kaza değil, cinayet. 2004’te babam, 2015’te annem, şimdi de kardeşim. Bir mezara 3 kişiyi gömdüm. Bu hayatta tek başımayım şu an.” diyerek gözyaşı döktü.
İzmir’de belediye otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren hemşire yardımcısı Gizem Soylu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada, belediye otobüsü şoförünün 6 yıla kadar hapsi istendi.