İkizinin mezarı başında, doğum günlerinde gözyaşı döktü: “Ben bir mezara üç kişiyi gömdüm”

Belediye otobüsü şoförünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyleyen Soylu, “Bu benim için bir kaza değil, cinayet. 2004’te babam, 2015’te annem, şimdi de kardeşim. Bir mezara üç kişiyi gömdüm. Bu hayatta tek başımayım şu an. Hayatımı bitirdi. Hep beraberdik, dünyamız bu kadardı.” diyerek gözyaşı döktü.