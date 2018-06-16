İklim değişikliği nedeniyle buğdaya erken hasat
DHA
İklim değişikliği tarım ürünlerinin ekim döngüsünü de değiştiriyor. Bu yıl Konya'da buğdayın önceki senelere göre 15-20 gün öncesinden hasat edildiği belirtiliyor.
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1Konya Ovası'nda bu yıl bazı bölgelerde buğday hasadı, 15- 20 gün önce başladı.
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2Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, hasadın erken olmasının nedeninin iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirterek, ''İklimler arasındaki değişiklik, hasadın Konya Ovası'nda 15- 20 gün önce başlamasını sağladı. Bu yıl 2 milyon tonun üzerinde hasat bekliyoruz. Çiftçi iki bayramı bir arada yaşayacak" dedi.
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Türkiye'de geçmiş yıllara göre, bu yıl nisan ayının en kurak dönemi olduğunu kaydeden Soylu, ''İklim değişiyor. Nisan ayı Türkiye genelinde son 38 yılın en kurak yılıydı. Mayısta nispeten ona göre daha fazla yağışlıydı. Yağış dengesizliği tarımsal üretim açısından çok istenen bir durum değildir. Biz yağışın düzenli bir şekilde bitki gelişim dönemlerine yayılmış ve sağlıklı bir şekilde yavaş yavaş bitkilerin faydalanacağı bir eforda yağmasını isteriz. Tabi bu olumsuzluklar iklim değişikliğinin bir göstergesidir. Konya Ovası'nda geçen yıla benzer bir rekolte tahminimiz var. Konya Ovası'nda 1 milyon hektara yakın bir ekim alanında 2 milyon tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz" dedi.
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ÇİFTÇİ MEMNUNBu yıl hasattan umutlu olduklarını belirten çiftçi Ahmet Selim Ulusoy, "Bu yıl hasada 15- 20 gün erken başladık. Bu sene hasadımız beklenilen seviyede. Biraz yağışlardan doludan dolayı hasar oldu. Bizim devletimizden beklentimiz, çiftçiyi biraz daha desteklemesi. Mazot ve elektrik konularında devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.
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5Çiftçi Ahmet Kılıç ise "Hasattan beklentilerimiz güzel. Yağışlar da güzel. Bu sene hasattan umutluyuz" dedi.
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