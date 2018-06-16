İklim değişikliği nedeniyle buğdaya erken hasat

Türkiye'de geçmiş yıllara göre, bu yıl nisan ayının en kurak dönemi olduğunu kaydeden Soylu, ''İklim değişiyor. Nisan ayı Türkiye genelinde son 38 yılın en kurak yılıydı. Mayısta nispeten ona göre daha fazla yağışlıydı. Yağış dengesizliği tarımsal üretim açısından çok istenen bir durum değildir. Biz yağışın düzenli bir şekilde bitki gelişim dönemlerine yayılmış ve sağlıklı bir şekilde yavaş yavaş bitkilerin faydalanacağı bir eforda yağmasını isteriz. Tabi bu olumsuzluklar iklim değişikliğinin bir göstergesidir. Konya Ovası'nda geçen yıla benzer bir rekolte tahminimiz var. Konya Ovası'nda 1 milyon hektara yakın bir ekim alanında 2 milyon tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz" dedi.