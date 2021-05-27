İklim değişikliği: Ölüm her yıl 250 bin artacak

Prof. Dr. Kiraz, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine maruz kalacak nüfus düşünüldüğünde büyük şehirlerin öne çıktığını kaydederek, "Özellikle İstanbul ve Ankara bu açıdan maruziyetin yüksek olduğu illerimizdir. Bunun dışında İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da maruziyet daha düşük seviyedir.

Bütün bu sonuçlar birlikte değerlendirdiğinde özellikle nüfusun yoğun olduğu, iklimsel tehlikelerinin yüksek olduğu İzmir, Şanlıurfa, İstanbul gibi illerde sağlık sektörü açısından azaltım/uyum eylemlerinin gerçekleştirilmesi önemlidir.

Bununla beraber iklimsel tehlikelerle birlikte, demografik yapı ve sağlık kapasitesinin yetersiz olması gibi faktörler de özelikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni daha kırılgan bir konuma getirmektedir. Bu sebeple sağlıkla ilgili eylemlerin bu bölgeler başta olmak üzere riski yaratan bütün bileşenler bir arada gözetilerek bölgesel olarak önceliklendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır" dedi.