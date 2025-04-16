İklim Kanunu nedir? İklim Kanunu maddeleri
Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atarak "İklim Kanunu"nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Peki, İklim Kanunu nedir? İklim Kanunu maddeleri neler?
İklim Kanunu'nun temel amacı, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Büyüme'dir. İklim Kanunu, iklim değişikliği kaynaklı krizlerin ve zararların olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen yasal bir düzenlemedir. Kanun, iklime dirençli şehirlerin oluşturulması ve afet risklerinin azaltılmasında kritik bir öneme sahiptir. Biyoçeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasında, su ile gıda güvenliğinin sağlanmasında, ormanların ve yeşil alanların artırılmasında, yenilenebilir enerji kapasiteleri artırılarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında yol haritası oluşturacaktır.