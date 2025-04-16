İklim Kanunu nedir? İklim Kanunu maddeleri

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atarak "İklim Kanunu"nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Peki, İklim Kanunu nedir? İklim Kanunu maddeleri neler?

İklim Kanunu nedir? İklim Kanunu maddeleri - 1

İklim Kanunu'nun temel amacı, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Büyüme'dir. İklim Kanunu, iklim değişikliği kaynaklı krizlerin ve zararların olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen yasal bir düzenlemedir. Kanun, iklime dirençli şehirlerin oluşturulması ve afet risklerinin azaltılmasında kritik bir öneme sahiptir. Biyoçeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasında, su ile gıda güvenliğinin sağlanmasında, ormanların ve yeşil alanların artırılmasında, yenilenebilir enerji kapasiteleri artırılarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında yol haritası oluşturacaktır.

TÜRKİYE HABERLERİ

İklim Kanunu nedir? İklim Kanunu maddeleri - 2

KANUNUN TEMEL MADDELERİ

Kanun teklifi, 20 madde, 2 geçici madde ve 3 farklı kanunda değişiklik öngörüyor. TBMM Genel Kurulu'nda ilk dört madde kabul edildi. Bu maddeler arasında, İklim Değişikliği Başkanlığı'nın görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, yerel ve ulusal eylem planlarının hazırlanması ve sektörlerin uluslararası rekabet gücünün artırılması için daha temiz üretim süreçlerinin yasal güvenceye alınması yer alıyor. ​

İklim Kanunu nedir? İklim Kanunu maddeleri - 3

İKLİM KANUNU TARIMI BİTERECEK İDDİALARINA YANIT

İklim Kanunu'nun hazırlık süreci, hazırlanma gerekçesi dikkate alındığında hiçbir şekilde hayvancılığın ortadan kaldırılacağı, sürdürülebilir protein adı altında böcek bazlı bir beslenme düzenine geçileceği gibi bir durum söz konusu olmayıp bu iddialar tamamen hayal ürünüdür. Kanun aksine, organik tarımı ve hayvancılığı desteklemekte ve bu yaklaşımı gıda güvenliği bağlamında öncelemektedir.

İklim Kanunu nedir? İklim Kanunu maddeleri - 4

KANUNDA YER ALAN KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Karbon ayak izi, bir ürünün üretiminde ortaya çıkan emisyon faaliyetleriyle, çevreye verilen zararı ifade eden sera gazı emisyonunun karbondioksit karşılığıdır. Bu kapsamda, Kanun teklifinde de görüleceği üzere sadece üretim yapan kurum ve kuruluşların imalat sürecinde yeni ve temiz teknolojiler kullanarak karbon ayak izini azaltması yükümlülüğü söz konusudur. Bu noktada aynı ürünün üretim aşamasında daha az enerji ve maliyetle üretilmesi kastedilmektedir. Metinden de anlaşılacağı gibi bireysel, toplumsal ve sosyal açıdan özgürlüklerin kısıtlanmasına dair herhangi bir düzenleme, hüküm veya durum söz konusu değildir. Tamamen kurum ve kuruluşların özellikle ürünlerin sanayideki üretim aşamasında enerji verimliliği ile yeni teknolojilerin kullanılarak üretilmesi, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasından bahsedilmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER