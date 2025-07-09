İklim Kanunu nedir, maddeleri neler? 2025 İklim Kanunu Meclis’ten geçti mi, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan İklim Kanunu, Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürülüğe girdi. Uzun süredir hazırlığı yapılann kanunla birlikte iklim değişikliği kaynaklı krizlerin ve zararların en aza indirilmesi hedefliyor. İklim Kanunu altyapı, tarım, hayvancılık, yeşil alanları, su kaynakları ve diğer birçok alanı yakından ilgilendiriyor. Enerji, sanayi, ulaştırma gibi sektörleri çevre dostu yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Peki İklim Kanunu nedir? İklim Kanunu maddeleri neler, yürürlüğe girdi mi? İşte, 14 soruda yeni kanuna ilişkin detaylar…
Türkiye’nin ilk “İklim Kanunu”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak, şehirler ve sektörleri iklim krizine karşı dayanıklı hale getirmek için gerekli adımlar atıldı. Yeni kanunla birlikte su ve gıda güvenliğinin artırılması için gereken tedbirler yasal düzenlemeye yoluyla hayata geçirilecek. İklim Kanunu ile beraber her ilde vali başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak. Su yönetimi, arazi tahribatı, temiz teknolojinin kullanılması için önemli kararlar kanunla birlikte daha kolay uygulanacak. Peki İklim Kanunu yasalaştı mı, yürürlüğe girdi mi? İşte, İklim Kanunu detayları…