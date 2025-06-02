İl dışı atama iptal edilebilir mi? MEB öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 28 Haziran günü başlamıştı. MEBBİS üzerinden alınan başvuru süreci ise 2 Haziran'da doluyor. Atama talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları da 3 Haziran'da belli oluyor. Ancak kılavuzda belirtilen nedenlerden ötürü atamalarını iptal etmek isteyen öğretmenler ise ''il dışı atama iptal olur mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

İl dışı atama iptal edilebilir mi? MEB öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı - 1

Öğretmenlerin iller arası atama/tayin süreci henüz sonlanmadı. Atama işlemi kılavuzda yer alan 12 ilde gerçekleşecek. Atama sonucunda eşlerin farklı bölgelere atanması durumunda iptal hali söz konusu oluyor. Atama iptali için öğretmenler, sonuç sayfasından süreci yürütebilecekler. İşte, meb il dışı atama sonuç iptali hakkında detaylar...

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İl dışı atama iptal edilebilir mi? MEB öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı - 2

ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS sistemi üzerinden atama/yer değişikliği talebi 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alındı. Başvurular ardından atamalar da 3 Haziran'da tamamlanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme süreci 27 Haziran 2025 olarak duyuruldu.

İL DIŞI ATAMA SONUCU SORGULAMA

İl dışı atama iptal edilebilir mi? MEB öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı - 3

İL DIŞI ATAMA İPTAL EDİLİR Mİ?

Öğretmen eşlerin atamalarının farklı illere yapılması halinde 3-4 Haziran tarihlerinde MEBBİS üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak iptal talebinde bulunabilir. Ardından aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunulabilir.

İl dışı atama iptal edilebilir mi? MEB öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı - 4

Birinin atamasının olması, diğer eşin atamasının gerçekleşmediği durumda, istemesi halinde atanan taraf, yaz tatli mazerete bağlı yer değiştirme sürecine kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecek. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin atandığı ile atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda da, öğretmenin görevden ayrılmamış olması şartıyla 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunulabilecek.

Atama kararnamesi iptali ise 12 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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