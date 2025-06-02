İl dışı atama iptal edilebilir mi? MEB öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 28 Haziran günü başlamıştı. MEBBİS üzerinden alınan başvuru süreci ise 2 Haziran'da doluyor. Atama talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları da 3 Haziran'da belli oluyor. Ancak kılavuzda belirtilen nedenlerden ötürü atamalarını iptal etmek isteyen öğretmenler ise ''il dışı atama iptal olur mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Öğretmenlerin iller arası atama/tayin süreci henüz sonlanmadı. Atama işlemi kılavuzda yer alan 12 ilde gerçekleşecek. Atama sonucunda eşlerin farklı bölgelere atanması durumunda iptal hali söz konusu oluyor. Atama iptali için öğretmenler, sonuç sayfasından süreci yürütebilecekler. İşte, meb il dışı atama sonuç iptali hakkında detaylar...