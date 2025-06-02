İl dışı atama iptal edilebilir mi? MEB öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı

Birinin atamasının olması, diğer eşin atamasının gerçekleşmediği durumda, istemesi halinde atanan taraf, yaz tatli mazerete bağlı yer değiştirme sürecine kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecek. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin atandığı ile atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda da, öğretmenin görevden ayrılmamış olması şartıyla 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunulabilecek.



Atama kararnamesi iptali ise 12 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.