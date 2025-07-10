İl içi öğretmen atama tercih ve sonuç tarihleri: MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atamaları ne zaman? Atama/yer değiştirme takvimi
MEB atama takvimi öğretmenlerin belirli dönemlerde gündemini meşgul eden konulardan. Öğretmenler; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle mazerete bağlı il içi yer değiştirme başvurularında bulundular. Başvuruları kabul edilen öğretmenler 8 Temmuz'da ilan edildi. Atama işlemi için öğretmenlerden tercih alınması aşamasına gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı il içi yer değiştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, öğretmen atama takvimi...
MEB il içi mazerete bağlı atama süreci sürüyor. Öğretmenler, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden form doldurarak başvuru işlemlerini tamamladı ve tercihlerini de kontenjanlara göre istedikleri kurumlara yönelik yapacaklar. Öğretmenlerin atamaları ise hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. İl içi öğretmenlerin yer değiştirme tercih tarihleri...