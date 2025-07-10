İl içi öğretmen atama tercih ve sonuç tarihleri: MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atamaları ne zaman? Atama/yer değiştirme takvimi

MEB atama takvimi öğretmenlerin belirli dönemlerde gündemini meşgul eden konulardan. Öğretmenler; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle mazerete bağlı il içi yer değiştirme başvurularında bulundular. Başvuruları kabul edilen öğretmenler 8 Temmuz'da ilan edildi. Atama işlemi için öğretmenlerden tercih alınması aşamasına gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı il içi yer değiştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, öğretmen atama takvimi...

İl içi öğretmen atama tercih ve sonuç tarihleri: MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atamaları ne zaman? Atama/yer değiştirme takvimi - 1

MEB il içi mazerete bağlı atama süreci sürüyor. Öğretmenler, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden form doldurarak başvuru işlemlerini tamamladı ve tercihlerini de kontenjanlara göre istedikleri kurumlara yönelik yapacaklar. Öğretmenlerin atamaları ise hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. İl içi öğretmenlerin yer değiştirme tercih tarihleri...

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İl içi öğretmen atama tercih ve sonuç tarihleri: MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atamaları ne zaman? Atama/yer değiştirme takvimi - 2

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA TERCİHİ BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atama süreci yönetiliyor. Yer değiştirme için başvuru ve kabul süreci 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı.

Öğretmenlerin tercih başvuruları ise 10 -14 Temmuz günleri arasında alınacak. Tercihler 14 Temmuz günü saat 16:00'da sonlanacak.

İL İÇİ ATAMA TERCİH EKRANI

İl içi öğretmen atama tercih ve sonuç tarihleri: MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atamaları ne zaman? Atama/yer değiştirme takvimi - 3

İL İÇİ ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylattı.

Başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine sunulan eğitim
kurumlarından atanmak istediklerini seçiyor.

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler,
mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilir.

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler aile birliği mazereti kapsamında eşinin görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecek. Bu yerleşim yerlerinin
içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacak.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi ya da ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Tercih başvuruları https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden yapılacak.

İl içi öğretmen atama tercih ve sonuç tarihleri: MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atamaları ne zaman? Atama/yer değiştirme takvimi - 4

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları 16 Temmuz'da belli olacak. İlişik kesme de 17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren olacak. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak.

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