İl içi öğretmen atama tercih ve sonuç tarihleri: MEB öğretmenlerin mazerete bağlı il içi atamaları ne zaman? Atama/yer değiştirme takvimi

İL İÇİ ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylattı.



Başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine sunulan eğitim

kurumlarından atanmak istediklerini seçiyor.



İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler,

mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilir.



Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler aile birliği mazereti kapsamında eşinin görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.



Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecek. Bu yerleşim yerlerinin

içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacak.



Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi ya da ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.



Tercih başvuruları https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden yapılacak.