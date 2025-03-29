İl İl Bayram namazı saatleri 2025: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri (Diyanet)
İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram gününe kısa bir zaman kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Arefe gününde son kez oruçlar açılırken müslümanlar, 30 Mart Pazar günü bayram namazını camilerde cemaat ile birlikte kılacak. Bayram heyecanı camilerde yaşandıktan sonra ilk bayramlaşmalar namaz çıkışı yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin bayram namazı saatleri.
2025 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, il il bayram namazı saatleri farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2025 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?