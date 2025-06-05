İl il bayram namazı saatleri 2025: Kurban Bayramı namazı sabah saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, yurt dışı ve tüm illerin bayram namazı saatleri
Bayram namazı saatleri, 2025 Kurban Bayramı 1. gününün yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bugün idrak edilecek olan arefe günü sonrasında 6 Haziran sabahı Kurban Bayramı namazı kılınacak ve daha sonrasında kurban ibadetleri yerine getirilecek. Yarın sabah bayram namazı için camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2025 bayram namazı saatleriyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar için KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Almanya'nın başkenti Berlin, İngiltere'nin başkenti Londra, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da bayram namazı saatleri açıklandı. Peki, bayram namazı sabah saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri.
2025 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte il il bayram namazı saatleri, baştan İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Yaşadıkları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2025 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?