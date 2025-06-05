İl il bayram namazı saatleri 2025: Kurban Bayramı namazı sabah saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, yurt dışı ve tüm illerin bayram namazı saatleri

2025 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte il il bayram namazı saatleri, baştan İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Yaşadıkları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2025 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?