İl il cuma namazı saatleri 18 Nisan 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma saati

İslam alemi için birlik ve toplanma anlamı taşıyan cuma günü müslümanlar aynı safta namazlarını idrak edecek. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde yaşayanlar ise cuma namazı saatine odaklandı. Bugün öğle vaktinde müslümanlar, aynı safta cuma namazlarını kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı il il cuma namazı saatlerini duyurdu. Peki Bugün cuma namazı saat kaçta? İşte, 18 Nisan cuma namazı saatleri…

İl il cuma namazı saatleri 18 Nisan 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma saati - 1

Öğle vaktinde cuma namazı için hazırlık yapacak müslümanlar, cuma namazı saatlerine odaklandı. Cemaatle beraber bu mübarek günde namazlarını eda edecek vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin namaz vakitlerini sorguluyor. İşte, 18  Nisan 2025 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri…

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İl il cuma namazı saatleri 18 Nisan 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma saati - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı bugün İstanbul’da öğle vaktinde saat 13:09’da kılınırken Ankara’da ise 12:53’te kılınacak İzmir’de ise 13:16’da cuma namazı vakti olacak. 

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İl il cuma namazı saatleri 18 Nisan 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma saati - 3

CUMA NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

İl il cuma namazı saatleri 18 Nisan 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma saati - 4

Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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