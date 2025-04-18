İl il cuma namazı saatleri 18 Nisan 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma saati
İslam alemi için birlik ve toplanma anlamı taşıyan cuma günü müslümanlar aynı safta namazlarını idrak edecek. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde yaşayanlar ise cuma namazı saatine odaklandı. Bugün öğle vaktinde müslümanlar, aynı safta cuma namazlarını kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı il il cuma namazı saatlerini duyurdu. Peki Bugün cuma namazı saat kaçta? İşte, 18 Nisan cuma namazı saatleri…
Öğle vaktinde cuma namazı için hazırlık yapacak müslümanlar, cuma namazı saatlerine odaklandı. Cemaatle beraber bu mübarek günde namazlarını eda edecek vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin namaz vakitlerini sorguluyor. İşte, 18 Nisan 2025 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri…