İl il iftar saatleri 2026: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? (Tüm illerin Ramazan imsakiyesi)

İl il iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte belli oldu. Ramazan ayının 5. gününde ibadetlerini yerine getirerek oruçlarını tutan vatandaşlar, akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Konya ve tüm illerin 23 Şubat tarihli iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta açılacak?