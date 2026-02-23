İl il iftar saatleri 2026: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? (Tüm illerin Ramazan imsakiyesi)
23.02.2026 16:39
Son Güncelleme: 23.02.2026 16:44
NTV - Haber Merkezi
İl il iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte belli oldu. Ramazan ayının 5. gününde ibadetlerini yerine getirerek oruçlarını tutan vatandaşlar, akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Konya ve tüm illerin 23 Şubat tarihli iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta açılacak?
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 23 Şubat Pazartesi tarihli il il imsakiye bilgisi:
İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da iftar saatleri belli oldu.
İstanbul'da oruç bugün saat 18.54'de açılacak.
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 imsakiyesi sonrasında belli oldu.
Buna göre Ankara'da bugün iftar saat 18.40'da yapılacak.
İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
2026 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
İzmir'de bugün oruç saat 19.04'de açılacak.
23 ŞUBAT İL İL İFTAR SAATLERİ
Ramazan'ın beşinci gününde Türkiye genelinde iftar vakitleri doğudan batıya doğru yaklaşık 1 saatlik bir farkla gerçekleşecek.
İşte 2026'nın beşinci iftarı için Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 81 ilimizin akşam ezanı (iftar) saatleri şu şekilde:
Iğdır: 17:55
Kars: 17:58
Ağrı: 17:59
Ardahan: 17:59
Hakkari: 17:59
Van: 17:59
Artvin: 18:02
Bitlis: 18:04
Şırnak: 18:04
Erzurum: 18:06
Muş: 18:06
Siirt: 18:06
Rize: 18:08
Batman: 18:09
Bayburt: 18:10
Bingöl: 18:10
Mardin: 18:11
Trabzon: 18:11
Diyarbakır: 18:12
Gümüşhane: 18:12
Erzincan: 18:13
Tunceli: 18:14
Elazığ: 18:16
Giresun: 18:16
Ordu: 18:18
Şanlıurfa: 18:19
Adıyaman: 18:20
Malatya: 18:20
Sivas: 18:23
Samsun: 18:24
Tokat: 18:24
Gaziantep: 18:25
Kahramanmaraş: 18:26
Kilis: 18:26
Amasya: 18:27
Sinop: 18:28
Osmaniye: 18:29
Çorum: 18:30
Kayseri: 18:30
Hatay: 18:31
Yozgat: 18:32
Adana: 18:33
Kastamonu: 18:34
Nevşehir: 18:34
Kırşehir: 18:35
Niğde: 18:35
Çankırı: 18:36
Mersin: 18:36
Aksaray: 18:37
Kırıkkale: 18:37
Karabük: 18:39
Ankara: 18:40
Bartın: 18:40
Karaman: 18:41
Zonguldak: 18:42
Konya: 18:43
Bolu: 18:44
Düzce: 18:45
Sakarya: 18:48
Eskişehir: 18:49
Afyonkarahisar: 18:50
Kocaeli: 18:50
Bilecik: 18:51
Isparta: 18:51
Antalya: 18:52
Burdur: 18:52
Kütahya: 18:52
Yalova: 18:53
Bursa: 18:54
İstanbul: 18:54
Uşak: 18:55
Denizli: 18:57
Balıkesir: 19:00
Kırklareli: 19:00
Tekirdağ: 19:00
Muğla: 19:01
Aydın: 19:02
Edirne: 19:03
Manisa: 19:03
İzmir: 19:04
Çanakkale: 19:05
