İl il iftar vakitleri 2026: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Diyanet Ramazan imsakiyesi)
19.02.2026 11:24
NTV - Haber Merkezi
İl il iftar vakitleri, On bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk gününde oruç tutan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. 19 Şubat 2026 Perşembe günü ilk oruçlarını tutmaya başlayan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatlerini araştırmaya başladı. Milyonlarca Müslüman bu sabah imsak vaktinde niyetlerini etti ve şimdi gözler akşam ezanına çevrildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? Akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 imsakiyesi doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin iftar vakitleri.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar vakitleri belli oldu. 2026 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri, orucun 1. gününü tamamlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akşam ezanını bekleyen ve iftar için sevdiklerine güzel ve lezzetli sofralar kuracak olan vatandaşlar, "İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeyle duyuruldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta? Akşam ezanına ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 19 Şubat 2026 tarihli il il iftar saatleri.
İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da iftar saatleri belli oldu.
İstanbul'da oruç bugün saat 18.49'da açılacak.
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 imsakiyesi sonrasında belli oldu.
Buna göre; Ankara'da bugün iftar saat 18.35'de yapılacak.
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
2026 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
İzmir'de bugün oruç saat 19.00'da açılacak.
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Ramazan'ın ilk gününde Türkiye genelinde iftar vakitleri doğudan batıya doğru yaklaşık 1 saatlik bir farkla gerçekleşecek.
İşte 2026'nın ilk iftarı için, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 81 ilimizin akşam ezanı (iftar) saatleri şu şekilde:
İstanbul: 18:49
Bursa: 18:50
Edirne: 18:59
Kocaeli: 18:46
Sakarya: 18:44
Çanakkale: 19:01
Tekirdağ: 18:55
Balıkesir: 18:55
Yalova: 18:49
Ankara: 18:35
Konya: 18:40
Eskişehir: 18:44
Kayseri: 18:26
Sivas: 18:20
Kırıkkale: 18:33
Aksaray: 18:34
Karaman: 18:38
Niğde: 18:31
İzmir: 19:00
Manisa: 18:59
Aydın: 18:58
Denizli: 18:52
Muğla: 18:55
Afyonkarahisar: 18:45
Kütahya: 18:47
Uşak: 18:49
Antalya: 18:48
Adana: 18:29
Mersin: 18:33
Hatay: 18:27
Kahramanmaraş: 18:23
Isparta: 18:46
Burdur: 18:47
Osmaniye: 18:26
Trabzon: 17:59
Samsun: 18:18
Ordu: 18:08
Rize: 17:55
Zonguldak: 18:39
Bolu: 18:40
Düzce: 18:42
Tokat: 18:17
Çorum: 18:26
Erzurum: 17:56
Van: 17:52
Malatya: 18:15
Elazığ: 18:12
Erzincan: 18:04
Iğdır: 17:43 (Türkiye'nin ilk iftarı)
Ağrı: 17:48
Kars: 17:47
Gaziantep: 18:21
Diyarbakır: 18:09
Şanlıurfa: 18:15
Mardin: 18:07
Adıyaman: 18:18
Batman: 18:05
Siirt: 18:01