İl il iftar vakitleri 2026: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? Diyanet Ramazan imsakiyesi
21.02.2026 16:59
NTV - Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 imsakiyesi doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin iftar vakitleri. İstanbul'da oruç bugün saat 18.52'de açılacak. Ankara'da bugün iftar saat 18.38'de yapılacak. İzmir'de ise bugün oruç saat 19.02'de açılacak. İllere göre iftar saatleri şöyle:
İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar vakitleri belli oldu. 2026 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri, orucun 3. gününü tamamlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeyle duyuruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta? Akşam ezanına ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 21 Şubat 2026 tarihli il il iftar saatleri.
İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da iftar saatleri belli oldu.
İstanbul'da oruç bugün saat 18.52'de açılacak.
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 imsakiyesi sonrasında belli oldu.
Buna göre Ankara'da bugün iftar saat 18.38'de yapılacak.
İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
2026 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
İzmir'de bugün oruç saat 19.02'de açılacak.
TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Ramazan'ın üçüncü gününde Türkiye genelinde iftar vakitleri doğudan batıya doğru yaklaşık 1 saatlik bir farkla gerçekleşecek.
İşte 2026'nın üçüncü iftarı için Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 81 ilimizin akşam ezanı (iftar) saatleri şu şekilde:
Adana: 18:31
Adıyaman: 18:18
Afyonkarahisar: 18:48
Ağrı: 17:57
Aksaray: 18:35
Amasya: 18:25
Ankara: 18:38
Antalya: 18:50
Ardahan: 17:57
Artvin: 18:00
Aydın: 19:00
Balıkesir: 18:58
Bartın: 18:38
Batman: 18:07
Bayburt: 18:08
Bilecik: 18:49
Bingöl: 18:08
Bitlis: 18:02
Bolu: 18:42
Burdur: 18:50
Bursa: 18:52
Çanakkale: 19:03
Çankırı: 18:34
Çorum: 18:28
Denizli: 18:55
Diyarbakır: 18:10
Düzce: 18:43
Edirne: 19:01
Elazığ: 18:14
Erzincan: 18:11
Erzurum: 18:04
Eskişehir: 18:47
Gaziantep: 18:23
Giresun: 18:14
Gümüşhane: 18:10
Hakkari: 17:57
Hatay: 18:29
Iğdır: 17:53 (Türkiye'nin ilk iftarı)
Isparta: 18:49
İstanbul: 18:52
İzmir: 19:02
Kahramanmaraş: 18:24
Karabük: 18:37
Karaman: 18:39
Kars: 17:56
Kastamonu: 18:32
Kayseri: 18:28
Kırıkkale: 18:35
Kırklareli: 18:58
Kırşehir: 18:33
Kilis: 18:24
Kocaeli: 18:48
Konya: 18:41
Kütahya: 18:50
Malatya: 18:18
Manisa: 19:01
Mardin: 18:09
Mersin: 18:34
Muğla: 18:59
Muş: 18:04
Nevşehir: 18:32
Niğde: 18:33
Ordu: 18:16
Osmaniye: 18:27
Rize: 18:06
Sakarya: 18:46
Samsun: 18:22
Siirt: 18:04
Sinop: 18:26
Sivas: 18:21
Şanlıurfa: 18:17
Şırnak: 18:02
Tekirdağ: 18:58
Tokat: 18:22
Trabzon: 18:09
Tunceli: 18:12
Uşak: 18:53
Van: 17:57
Yalova: 18:51
Yozgat: 18:30
Zonguldak: 18:40