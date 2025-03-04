İl il iftar vakitleri 4 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İşte tüm illerin iftar saatleri (2025 Ramazan imsakiyesi)

Ramazan ayının dördüncü gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 4 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?