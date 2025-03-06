İl il iftar vakitleri 6 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (2025 Diyanet Ramazan imsakiyesi)
İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar vakitleri belli oldu. 2025 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri, orucun 6. gününü tamamlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akşam ezanını bekleyen ve iftar için sevdiklerine güzel sofralar kuracak olan vatandaşlar, "İftar saat kaçta?, iftara ne kadar kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 6 Mart 2025 tarihli il il iftar saatleri.
Ramazan ayının altıncı gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 6 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?